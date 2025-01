„Kinderlachen Christmas Gala“

Wenige Tage vor Weihnachten erstrahlte das Hotel Grand Tirolia in besonderem Glanz: Die erste „Kinderlachen Christmas Gala“ lockte zahlreiche prominente Gäste in die Gamsstadt, um Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln.



Kitzbühel | Am Ende des Abends standen beeindruckende 71.000 Euro an Spenden zu Buche, die dem Verein „Kinderlachen e.V.“ sowie dem Montessori Kindergarten Kitzbühel zugute kommen. Die Premiere dieses Benefiz-Events vereinte prominente Persönlichkeiten, gesellschaftliches Engagement und festliche Unterhaltung. Unter den Gästen befanden sich Entertainer Matze Knop, welcher seit vielen Jahren als Schirmherr für Kinderlachen e.V. agiert, Musiker Nik P., Moderator Max Schautzer, Wirtin Rosi Schipflinger, Sänger und Komponist Peter Orloff sowie zahlreiche weitere bekannte Persönlichkeiten. Sie alle trugen durch ihre Teilnahme und großzügigen Spenden dazu bei, Kindern in Not zu helfen.



„Das ist ein Abend, der ganz im Zeichen der Nächstenliebe und des Zusammenhalts steht“, erklärten die Gastgeber Christian Vosseler und Marc Peine, die den Abend gemeinsam mit Unternehmer Gregor Gebhardt auf die Beine stellten. Beide sind die Gründer des Vereins „Kinderlachen e.V.“, der sich seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen einsetzt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit den Spenden dieses Abends bedürftigen Kindern, auch hier in der Region, Glücksmomente bescheren können. Denn jedes Kinderlachen zählt.“



Die Gala bot ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Highlights und einer Versteigerung. Zahlreiche attraktive Auktionate, darunter Kunstwerke oder VIP-Fußballtickets, kamen unter den Hammer – charmant präsentiert von Sandra Zanetti. Einer der Höhepunkte: die Versteigerung eines von Fußballlegende Pelé signierten Balls, der insgesamt 47.500 Euro einbrachte. Der Ball wurde zunächst für 22.500 Euro von Unternehmer Carsten Böhm ersteigert, der ihn anschließend erneut zur Versteigerung freigab.



Mountain Award für Rosi Schipflinger

Besonderer Applaus galt Rosi Schipflinger, die den erstmals verliehenen „Mountain Award“ erhielt. Die singende Wirtin vom Sonnberg wurde für ihr soziales Engagement ausgezeichnet, das sie unter anderem mit einer Spende von 10.000 Euro für den Verein „Kinderlachen“ eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Macht’s bitte weiter so“, sagte sie in ihrer Dankesrede und lobte die Arbeit der Organisatoren: „Es steckt so viel Arbeit dahinter.“



Musikalisch untermalte der Abend die Vielfalt der Gäste und ihrer Geschichten. Viel Applaus gab es auch für die Auftritte des Drei-Tenöre-Projekts „Impulso Tenors“. Musiker Nik P. begeisterte mit Hits wie „Ein Stern“ und einer stimmungsvollen Version von „Es wird scho glei dumpa“. Zum glanzvollen Finale trat Elvis-Imitator Oliver Steinhoff auf, der die Bühne des Atrium im Grand Tirolia rockte.



Die Spenden dieses Abends kommen neben dem Verein „Kinderlachen e.V.“ auch dem Montessori Kindergarten in Kitzbühel zugute, einer regionalen Institution, die für individuelle Förderung und respektvolles Miteinander steht.



Alina Riedlsperger, Geschäftsführerin von Montessori Kitzbühel, nutzte die Gelegenheit, die Arbeit ihrer Organisation vorzustellen und die Wichtigkeit des Engagements für die individuelle Entwicklung der Kinder hervorzuheben. Sie drückte ihre Dankbarkeit für die Unterstützung aus, welche durch die zahlreichen Spenden ermöglicht wird. „Kitzbühel ist eine schöne Welt und ein stückweit auch eine heile Welt und es ist schön, dass hier mit dieser Gala diejenigen unterstützt werden, denen es nicht so gut geht“, resümierte Matze Knop, der den Abend charmant und mit viel Witz moderierte.



Fortsetzung für 2025 in Kitzbühel geplant

Co-Veranstalter Gregor Gebhardt zeigte sich am Ende des Abends dankbar und begeistert von der gelungenen Premiere und war in Gedanken bereits im nächsten Jahr, denn es soll nicht bei der einen Veranstaltung bleiben. Kinderlachen e.V. soll auch im nächsten Jahr wieder nach Kitzbühel kommen und „Dann setzen wir noch einen drauf“, zeigte er sich zuversichtlich. KA

Bild: Marc Peine (Kinderlachen e.V.), Max Schautzer, Christian Vosseler (Kinderlachen e.V.), Rosi Schipflinger, Gregor Gebhardt, Gerhard Bosse (General Manager des Hotels „Grand Tirolia“), Jörg T. Böckeler (Dorint CEO), Frédéric Prinz von Anhalt. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke