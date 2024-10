Kein Abgeordneter aus Bezirk Kitzbühel

Wer wird künftig die Interessen aus dem Bezirk Kitzbühel in Wien vertreten? Es werden wohl Mandatare aus dem Nachbarbezirk Kufstein sein, so viel stand jedenfalls per Redaktionsschluss Montagabend fest.

Kitzbühel, Kufstein | Zwölf der 183 Abgeordneten kommen aus Tirol – je vier von ÖVP und FPÖ, zwei von der SPÖ und jeweils eine/r von NEOS und Grünen. Im Regionalwahlkreis 7C Unterland sind die Bezirke Kufstein und Kitzbühel zusammengefasst. Der aus Alpbach stammende Tiroler Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger, Spitzenkandidat der ÖVP im Regionalwahlkreis, wird neuerlich in den Nationalrat einziehen, das scheint bereits fix. Hechenberger sitzt bereits seit 2019 im Parlament.



Ebenfalls aus dem Bezirk Kufstein stammt Christoph Ranzmaier, Spitzenkandidat der Freiheitlichen im Regionalwahlkreis Unterland. Er wird, ersten Informationen zufolge, neu in den Nationalrat einziehen.

Damit wird in der künftigen Legislaturperiode vorerst kein Vertreter aus dem Bezirk im Nationalrat vertreten sein. ali

Bild: Die Wahlergebnisse im Regionalwahlkreis Unterland, in dem die Bezirke Kufstein und Kitzbühel zusammengefasst sind. Die Volkspartei ist führend, doch die Freiheitlichen sind ihr knapp auf den Fersen. Grafik: Land Tirol