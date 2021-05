Katzi Putzi vermisst

In St. Johann, Schönbichlweg (Nähe Berger Schokolade), wird die dreifarbige Katze Putzi, seit dem Wochenende schmerzlich vermisst. Sie ist kastriert, ziemlich klein und sehr scheu. Wer hat die Freigängerin gesehen? Hinweise bitte an Tel. 0680 4054089 oder einen FB-Post an Nina Bliem.