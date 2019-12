Kapellmeistersuche ohne Erfolg

Fieberbrunn | Die traditionelle Cäcilienmesse mit dem besonderen Gedenken an die verstorbenen MusikantInnen und die anschließende Jahreshauptversammlung beendeten das Musikjahr der Knappenmusikkapelle Fieberbrunn.

Im Anschluss an die gut besuchte feierliche Messe wurde in der Enzianhütte die 75. Jahreshauptversammlung abgehalten. Das Resümee: Es darf auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt werden. Ein nach wie vor schwieriges Thema ist jedoch die Kapellmeistersuche. So erklärte sich Georg Foidl bereit, noch ein weiteres Jahr die Kapelle musikalisch zu leiten.

Ehrungen und Auszeichnungen

Florian Foidl auf dem Saxophon und Markus Zehentner am Schlagzeug erhielten beide das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, Johannes Astl wurde jenes in Silber auf der Trompete verliehen und Richard Foidl nahm das Musikerleistungsabzeichen in Silber auf dem Tenorhorn entgegen.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Waltl, Martin Kollmaier und Christoph Rieder mit dem bronzenen Verdienstzeichen des österreichischen Blasmusikverbandes geehrt.

Eine besondere Ehrung wurde Feuerwehrkommandant Hannes Harasser zuteil. Ihm wurde das Ehrenzeichen des Landes Tirol als Förderer der Tiroler Blasmusik verliehen.

Aus- und Eintritte

Leider mussten auch wieder Austritte vom Verein verzeichnet werden: Mario Schlemmer auf dem Schlagzeug und Marketenderin Magdalena Treffer verließen den Verein.

Alois Kögl und Ehrenmitglied Johann Rieder verstarben in diesem Musikjahr.

Glücklicherweise konnten aber auch wieder neue Mitglieder im Verein aufgenommen werden: Patricia Foidl, Diana Foidl und Anna-Lena Schwaiger werden nun den Schnapsverkauf kräftig ankurbeln und Florian Foidl verstärkt ab sofort das Saxophonregister.

Die geehrten Martin Kollmaier, Martin Waltl und Christoph Rieder mit Obmann Stefan Rieser, Bürgermeister Walter Astner und Kapellmeister Georg Foidl. Foto: Laggner