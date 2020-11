KIKIPLEXX 2020

St. Johann Leuchtende Augen, gerötete Backen und angeregte Diskussionen nach dem Kinobesuch sind eindeutige Zeichen: Es heißt wieder „Film ab!“ bei Kikiplexx 2020! Bereits zum elften Mal findet das Kinder- und Jugendfilmfestival in der Alten Gerberei statt und bietet jungen Kinofans die Möglichkeit, sich von einem vielfältigen Festivalprogramm an hochwertigen Filmen begeistern zu lassen.



In diesem außergewöhnlichen Jahr ist es den Veranstaltern Trampolissimo, Musik Kultur St. Johann und dem Jugendzentrum St. Johann eine besondere Freude das Kinder- und Jugendfilmfestival veranstalten zu dürfen! Mit gut durchdachten Sicherheits- und Hy-gienemaßnahmen ist die Alte Gerberei in St. Johann i. T. bestens auf ihr junges Kinopublikum vorbereitet. Und wenn alle die nötigen Maßnahmen mittragen, wird es bestimmt ein gelungenes Filmfestival.

Nachhaltiges Kinoerlebnis Mit ausgewählten Filmen begeben wir uns auf traumhafte Reisen bis ins Weltall, treffen wunderliche Wesen und mutige junge Menschen, die den Wert von Familie, Freundschaft und Zusammenhalt erkennen. Wir erleben Filme, die uns über Konsumverhalten und Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung und Ausgrenzung nachdenken lassen. Wir werden Wegbegleiter junger Erwachsener auf der Suche nach ihrer Bestimmung.



Schulisches Rahmenprogramm Es ist ein Anliegen des Festivals Kikiplexx, eine Stimme zu brennenden Themen unserer Gesellschaft und Gegenwart zu erheben und diese in spannenden Spielfilmen von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Für Schulen gibt es dazu ein bereicherndes Rahmenprogramm wie die von Experten moderierten filmpädagogischen Nachbesprechungen und – als Highlight 2020 – ein Publikumsgespräch mit Hüseyin Tabak, dem Regisseur des Films „Gipsy Queen“, der per Skype zugeschaltet sein wird.

Reservierung dringend notwendig! Wegen der bestehenden Beschränkungen, der reduzierten Sitzplätze und der notwendigen Abstände können auch die öffentlichen Kinovorführungen nur mit Reservierung besucht werden. Nähere Informationen unter www.muku.at.

Bild: Gipsy Queen © Luna Filmverleih

Programm:

Fr, 6.11. 18.00 Uhr Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar (ab 10 J.)

Sa, 8.11. 16.00 Uhr Die Heinzels - Die Rück-kehr der Heinzelmänn-chen (ab 6 J.)

Sa, 14.11. 16.00 Uhr Alfons Zitterbacke (ab 8 J.)

So, 15.11. 16.00 Uhr Jim Knopf und die Wilde 13 (ab 7 J.)

Schulvorführungen:

BILDERBUCH im KINO Mina und die Traumzauberer // Wall∙E // Zu weit weg // The Peanut Butter Falcon // 100 Dinge // Gipsy Queen // About Ray // Th e Drummer and the Keeper // L’Etudiante et Monsieur Henri // L’ora legale

Veranstalter, Infos und Karten:

Musik Kultur St. Johann, Trampolissimo und Ju-gendzentrum St. Johann Alte Gerberei, Lederergasse 5, 6380 St. Johann i. T. Tel.: 05352/61284 kikiplexx@muku.at