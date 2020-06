KFZ-Einbrüche in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 2. Juni 2020, gegen 03:00 Uhr schlug ein bisher unbekannte Täter in Kitzbühel bei fünf am Faistenbergerweg, in der Wagnerstraße und am Parkplatz an der Jochberger Straße geparkten Pkw eine Fensterscheibe ein und stahl geringwertige Gegenstände aus den Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200