KCC gleich doppelt erfolgreich

Nicht zu schlagen waren die Kitzbüheler Curler bei der Staatsmeisterschaft. Die Mannschaft KCC1 unter Skip Sebastian Wunderer holte sich zum 4. Mal in Folge den Sieg, das Team um Skip Alois Kreidl wurde Vizestaatsmeister.



Kitzbühel/Linz| Bei den Österr. Staatsmeisterschaften war die Sache ganz klar: Das Team KCC 1 mit Philipp Nothegger, Lukas Kirchmair, Martin Reichel, Mathias Genner und Skip Sebastian Wunderer aus Kitzbühel marschierte mit 10 Spielen und 10 Siegen unangefochten aufs Siegerpodest. Doch auch das Team KCC 2 mit Günter Huber, Hubert Gründhammer, Stefan Salinger, Max Ehammer und Skip Alois Kreidl überzeugte mit hervorragenden Leistungen und holte sich den Titel des Vizestaatsmeisters. Und eigentlich ging auch der dritte Platz zu einem Teil nach Kitzbühel, denn das Team OCC 2 (Ottakring) spielte mit Skip Andi Unterberger – ebenfalls ein Kitzbüheler.



Klare Sache - Positive Bilanz



Mit der Staatsmeisterschaft ging für das Team Wunderer (gleichzeitig auch österr. Nationalteam) eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Der Höhepunkt war für die Nationalmannschaft sicherlich die erstmalige Teilnahme an der A-Gruppen-EM in Schottland, von der sie mit einem sehr guten achten Platz nach Hause zurückkam. Doch wie heißt es so schön: Nach der EM ist vor der EM. In der kommenden Saison wird die Curling Europameisterschaft in St. Gallen in der Schweiz stattfinden. Erklärtes Ziel: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Las Vegas.



Deshalb heißt es für unsere Curler jetzt nur kurz pausieren und dann wieder intensives Training und Vorbereitung auf die Saison 2017/18. Im August stehen voraussichtlich zwei Wochen Trainingslager in Kanada am Programm. Wir wünschen unseren Jungs zuerst einmal aber erholsame Tage und freuen uns darauf, ab Herbst wieder die Daumen zu drücken. Foto: Walter Nothegger