KAT100 lockte 1.500 Läufer ins Pillerseetal

Internationale Top-Läufer, technisch anspruchsvolle Strecken und 1.500 Teilnehmer aus 62 Nationen machten die fünfte Auflage KAT100 by UTMB® zu etwas Besonderem.

Fieberbrunn | Trailrunning hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Outdoor-Sportarten entwickelt. Die Sportler können fast jedes Wochenende aus einer Vielzahl an Bewerben auswählen. Das macht es Veranstaltern nicht unbedingt einfacher, denn die Konkurrenz ist groß und die Organisation wird zunehmend schwieriger. Mit dem KAT100 by UTMB® hat das Pillerseetal aber einen echten Volltreffer gelandet. Seit das Event in die weltweit bedeutendste Rennserie aufgenommen wurde, lockt es nicht nur Läufer aus aller Welt in die Region, sondern ist auch für die Top-Stars der Trailrunning-Szene interessant.

Mit dem 100-Meilen-Rennen stand auch heuer wieder Österreichs längster Ultra-Trail auf dem Programm. Der Sieg über die 173 Kilometer lange und mit 9.929 Höhenmetern gespickte Strecke ging heuer an den Kärntner Gerald Fister, der nach etwas mehr als 26 Stunden im Ziel in Fieberbrunn empfangen wurde.

Fieberbrunner als 100-Meilen-Finisher

Während er die zweite Nacht bereits im eigenen Bett verbringen konnte, hieß es für den Großteil der Teilnehmer weiter durchhalten. Regen und kühle Temperaturen sorgten neben der Dunkelheit für zusätzliche Herausforderung. Der Fieberbrunner Zoltan Körmendi trotzte all diesen Strapazen und kam nach 40 Stunden erschöpft, aber glücklich wieder in seinem Heimatort an. „Mir ist es überraschend gut gegangen. Ich mag es, durch die Nacht zu laufen und auch körperlich hatte ich keine Probleme“, so der gebürtige Ungar. Der 41-jährige Sportartikelverkäufer hatte – wie berichtet – sein Antreten mit einer Spendenaktion für die Kinderstation des St. Johanner Krankenhauses verknüpft.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Hayden Hawks. Der US-Amerikaner gilt als einer der besten Ultra-Läufer der Welt und nahm sich im Pillerseetal die Marathon-Strecke vor - sein Fazit nach dem Sieg: „Das Rennen war schwer, aber die Landschaft ist einfach traumhaft. Ein Paradies für alle Trailrunner.“

Teilnehmer verbinden Sport mit Urlaub

Davon wollte sich Pillerseetal-Geschäftsführer Christof Willms persönlich überzeugen und stand selbst als Teilnehmer auf der Speed-Strecke am Start. „Dabei ist mir bewusst geworden, warum so viele Läufer den KAT100 by UTMB® lieben. Es macht einfach Spaß, hier zu laufen“, so Willms und unterstreicht die touristische Bedeutung der Veranstaltung: „Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt zu uns und verbinden die sportliche Herausforderung mit einem Urlaub. Im Schnitt bleiben die meisten drei bis vier Tage. Viele bringen die ganze Familie mit und kommen immer wieder.“

Deshalb soll auch im kommenden Jahr der KAT100 by UTMB® wieder im Pillerseetal stattfinden. Mit insgesamt 1.500 Startern war der Bewerb heuer komplett ausgebucht. Wer 2025 dabei sein möchte, muss schnell sein, zumal Rennleiter Thomas Bosnjak erklärt: „Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Die Startplätze sind limitiert, die Sicherheit der Teilnehmer steht klar im Vordergrund.“ sh

Bild: Trotz Regen ließen sich zahlreiche Zuschauer den Startschuss zum Marathon beim KAT100 by UTMB® am Samstagvormittag nicht entgehen. Schließlich waren unter den Teilnehmern auch zahlreiche Weltklasse-Athleten. Foto: Jan Nyka