Jungunternehmer startet Hilfsaktion

Jungunternehmer Christoph Pichler (CP Lifestyle Immobilien GmbH) startete mit seinem Team eine Serviceaktion.



Kitzbühel | Aufgrund der derzeit immer stärker werdenden Gefahr die vom Coronavirus ausgeht, nehmen der Unternehmer und sein Team derzeit nur mehr die nötigsten physischen Kontakte wahr. Die gewonnene Zeit soll sinnvoll genutzt werden. Pichler und seine Mitarbeiter stehen daher älteren und vorerkrankten Mitmenschen in der Region, welche die Hauptrisikogruppen von Coronavirus Covid-19 darstellen, unterstützend zur Verfügung. Darüber hinaus konnte Christoph Pichler bereits nach wenigen Stunden auf die Hilfe weiterer freiwilliger Helfer in den unterschiedlichsten Orten des Bezirks zählen „Besondere Zeiten erfordern besondere Taten. Wir wollen unserer gesellschaftlichen Pflicht nachkommen und reduzieren physische Termine vorerst auf das Nötigste. Konkrete Besichtigungen und andere Termine die eine physische Anwesenheit benötigen, finden natürlich weiterhin statt und der Arbeitsbetrieb wird nicht ausgesetzt. Wir wollen die gewonnene Zeit sinnvoll einsetzen und denen widmen, die uns in der jetzigen Situation brauchen.

Sammeleinkauf angeboten

Daher stehen wir ab sofort Menschen aus den altersbedingten und vorerkrankten Risikogruppen im Bezirk Kitzbühel (+ Ellmau, Scheffau, Söll) bei Bedarf kostenlos unterstützend zur Verfügung. Melden Sie sich gerne zwischen 9 und 17 Uhr unter meiner Telefonnummer 0664/2304581 oder per Mail an info@cplifestyle.at. Gerne erledigen wir einmal täglich einen Sammeleinkauf für das Notwendigste oder unterstützen anderweitig. Wenn sich uns hier jemand anschließen will, freuen wir uns natürlich über jede helfende Hand“, so Pichler.

Christoph Pichler und sein Team stellen sich in den Dienst der guten Sache und helfen vor allem der Risikogruppe aus.