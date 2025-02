Jung-Redakteure berichten vom Event

Im März 2025 kürt sich Fieberbrunn wieder zum Mekka der internationalen Freeride-Szene. Für den Kitzbüheler Anzeiger sind die Mitglieder der Jugendredaktion der HAK Kitzbühel mittendrin dabei.



Fieberbrunn | Dieser Berg ist selbst für die erfahrensten Profis eine echte Herausforderung – von 8. bis 13. März 2025 verwandelt sich der Wildseeloder in Fieberbrunn einmal mehr in das Mekka der internationalen Freeride-Szene. Mit steilen Hängen von bis zu 48 Grad fordert diese Wand Freerider mit ihren engen Couloirs, Klippenabbrüchen und technischen Linien extrem heraus. Die Fahrer müssen sich schnell an die unterschiedlichen Schneeverhältnisse und das schwierige Gelände gewöhnen, was den Wildseeloder zu einem der anspruchsvollsten Stopps der Freeride World Tour macht – sechs Stopps gibt es weltweit insgesamt. Fieberbrunn ist die einzige Weltcupstation im deutschsprachigen Raum.



Der Start auf dem Gipfel des Wildseeloders liegt auf 2.118 Meter, von wo sich die weltbesten Freerider den 620-Höhenmeter-Hang hinabstürzen. Dort überwinden sie eine Hangneigung von bis zu 70 Grad. Jene Wagemutigen, die sich dort hinunterstürzen, stehen unter enormem Druck. Nur der bessere Run kommt in die Wertung und erhöht die Chance auf eine Qualifikation für die Freeride World Tour Finals in Verbier (Schweiz).



Während sich die Athleten am Berg auf ihre Runs vorbereiten, startet die Freeride Week am Freitag 7. März 2025, im Eventvillage an der Talstation der Bergbahnen Fieberbrunn.



Von Freitag bis Sonntag ist jede Menge Programm geboten: Von Live Musik, DJ Sound, Skitests, Ausstellerständen, über Opening & Prize Giving Ceremonies bis hin zur Freeride Party und Movie Night, bei denen der Freeride Vibe hautnah erlebt werden kann. Zuschauer können am Bewerbstag live vor Ort mitfiebern und die Athleten anfeuern.



Die Jugendredaktion der HAK berichtet vor Ort

Mittendrin und nicht nur dabei – das ist die Jugendredaktion der Handelsakademie Kitzbühel. Vincent Fritz aus Kössen, Nicole Reiter aus Jochberg, Sanja Seisenbacher aus St. Johann, Maximilian Morrell aus Reith und David Pletzer aus Oberndorf gehören jener Redaktion an, die regelmäßig im Kitzbüheler Anzeiger eine Doppelseite schreiben und kreieren. Jetzt stehen sie vor der größten redaktionellen Aufgabe ihres bisherigen Lebens — sie berichten für den Kitzbüheler Anzeiger über die Freeride Tour in Fieberbrunn Die Nachwuchs-Redakteure werden das Event-Wochenende hautnah miterleben und bekommen exklusive Einblicke in der Vorbereitung und Umsetzung einer internationalen Spitzensportveranstaltung, versprechen die Verantwortlichen des lokalen FWT-OK-Teams, das vor Ort das Freeride-Spektakel organisiert.



Tolles Erlebnis und Herausforderung zugleich

Die fünf Schüler freuen sich schon auf diesen besonderen Blick hinter die Kulissen und haben gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Katrin Zimmermann und Sarah Bacher mit der Vorbereitung auf diesen besonderen Einsatz begonnen. Sie hätten sich das Event auch privat nicht entgehen lassen. Dass sie jetzt gemeinsam über das Mega-Event berichten können, ist natürlich eine besondere Herausforderung, freuen sie sich. Bereits seit drei Jahren ist etwa Nicole Reiter bei der Jugendredaktion. Dass sie zum Abschluss ihrer schulischen Redakteurskarriere noch einmal außerhalb der Handelsakademie im Einsatz sein kann, sei natürlich schon noch einmal ein besonderer Höhepunkt, erklärt Reiter.



„Durch die Kooperation mit der Jugendredaktion möchten wir einen Blick hinter die Kulissen gewähren und so ein breiteres Publikum für diese einzigartige Veranstaltung begeistern. Der Freeride Contest ist nicht nur sportlich spektakulär zum Anschauen, sondern auch bekannt für das coole Rahmenprogramm und die lässige Atmosphäre“, betont Marije Moors (P3 Event GmbH.). Die Raiffeisenbank Kitzbühel-St.Johann, die Bergbahnen Fieberbrunn sowie der Tourismusverband Pillerseetal sind übrigens ebenfalls Projektpartner. mak

Bild: Die Jugend-Redakteure der HAK Vincent Fritz, Nicole Reiter, Sanja Seisenbacher, Maximilian Morrell und David Pletzer (vorne sitzend von links) mit ihren Betreuerinnen Sarah Bacher und Katrin Zimmermann (hinten von links). Foto: Huber