Jetzt geht‘s um die Krone

Nach dem Herbstmeistertitel beginnt für die Damen des VC Klafs Brixental das „Projekt: Meistertitel“ in der Landesliga B. Mit fünf Siegen und nur einer 2:3-Niederlage am Ende des Qualifikationsdurchganges können die VCB-Damen auf einen überaus erfolgreichen Start in die Saison zurückblicken.



Hopfgarten | „Die Damenmannschaft des VC Klafs Brixental hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, heuer zeigen die Mädels mit den starken Ergebnissen, was in ihnen steckt“, lobt Obmann Rudi Mihalic das Team: „Heuer zeigen sie noch extrem viel Kampfgeist und auch eine verbesserte Konstanz im Spiel.“



Gleich zu Beginn der Rückrunde bekommen es die Brixentalerinnen im Derby mit dem VC St. Johann zu tun (Freitag, 15. Februar, 20 Uhr in St. Johann), der das letzte Aufeinandertreffen knapp gewonnen hat. Diesmal will man sich mit einer starken Leistung revanchieren.



Im Tiroler Cup hingegen war im Viertelfinale Endstation. Gegen den SV Igls mussten die Damen eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. Nach einem 0:2-Satzrückstand kamen die VCB-Mädels nochmal zurück und fighteten sich in den Entscheidungssatz, mit dem besseren Ende für Igls. Nun gilt die volle Konzentration dem „Projekt: Meistertitel“!