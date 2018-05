Jetzt NEU bei uns: Die Anzeiger APP!

Beim Traditionsmedium Kitzbüheler Anzeiger geht die digitale Revolution nicht ganz spurlos vorüber. Nach über einem Jahr Entwicklungszeit mit unserem Kooperationspartner Salzburger Nachrichten starten wir diese Woche unsere APP mit vielen neuen Angeboten.



Kitzbühel | Seit über 10 Jahren arbeiten wir mit unserer Homepage, um unsere Online-Leser mit möglichst vielen Informationen rund um den Bezirk Kitzbühel zu beliefern. Auch über unsere facebook-Seite erreichen wir teilweise bis zu 8.000 Personen.



Seit einiger Zeit sind wir dabei, unser Onlineangebot noch zu erweitern und starten nun unsere All-in-one App, um unser digitales Angebot noch einfacher „ins Haus“ liefern zu können. Diese App wird auf allen mobilen Endgeräten und auch Desktops verfügbar sein. Das Besondere daran ist ein genialer Lesemodus, mit dem einfach und komfortabel jeder Artikel gelesen werden kann, speziell entwickelt für Smartphones und Tablets.



Testen Sie gratis



Unser Testzeitraum startet Anfang Mai und steht Ihnen bis Ende September kostenlos zur Verfügung. Auch für uns ist das ein Start in ein neues Zeitalter und wir freuen uns über viele Leserreaktionen, was gefällt und was noch überarbeitet werden soll. Unser Ziel ist es, langfristig DIE Informationsplattform im Bezirk zu werden, und da ist uns Ihre Meinung besonders wichtig.



Die Inhalte



Mit dem Starten der App kommen Sie auf unsere „Aktuell“ Seite, die wir laufend für Sie „updaten“. Hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten im Bezirk in Kurzform. Ein roter Balken am unteren Ende Ihres Smartphones informiert über weitere Möglichkeiten.



Highlight Gemeindezeitungen



Ganz rechts finden Sie unter „Gemeindezeitungen“ alle verfügbaren Gemeindezeitungen des Bezirkes. Sie können jede einzeln aufrufen und digital lesen. Ein besonderes Service für unsere Online-Leser.



Ebenfalls auf der Menüleiste am unteren Ende Ihres Smartphones oder Tablets befindet sich neben „Aktuelles“ der Button „Zeitung“. Hier finden Sie Ihren Kitzbüheler Anzeiger in digitaler Form. Dargestellt in PDF Seiten, angereichert mit Videos und Bildergalerien sowie mit dem Lesemodus, der entspanntes Lesen am Smartphone ermöglicht. Diese Dienstleistung ist bis Ende September kostenlos nutzbar.



In der Rubrik „Zeitung“ finden Sie auch die aktuellen Ausgaben unseres Magazines und des Servus Gästemagazines sowie unter „Für Sie empfohlen“ weitere interessante Informationen.



Weitere Angebote geplant



Das ist erst der Anfang, im Laufe der nächsten Monate werden wir weitere spannende Inhalte und Dienstleistungen nachlegen. Einiges steckt noch in der Entwicklung und wird, sobald fertig, auch zum Testen für Sie freigegeben.



Lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit unserer neuen „All in one App“. ph