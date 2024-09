International Festival für Music Films

Großartige Filme, eine bunte Palette an Musik- und Filmstilen sowie ein attraktives Rahmenprogramm prägen die 6. Auflage des etablierten Festivals Sound & Vision in der Alten Gerberei.



St. Johann | Das Sound & Vision Festival 2024 verspricht wieder ein wahres Highlight für Kultur- und Musikliebhaber zu werden. Vom 10. bis 13. Oktober präsentiert die Veranstaltung eine spannende Mischung aus Live-Musik, Filmen und Dokumentationen, die das Leben und Schaffen legendärer Künstler zelebrieren. Eine Performance der Austria Tanz Akademie sowie Snacks und Drinks ergänzen das Programm von Sound & Vision.



Festivalbeginn mit Bob Marley

Der Auftakt am Donnerstag, 10. Oktober, beginnt um 19.15 Uhr mit einem Live-Auftritt von Platform 2, gefolgt vom Film Bob Marley – One Love um 20 Uhr. Diese eindrucksvolle Hommage an den Popkultur-Giganten zeigt das Leben und die Musik des jamaikanischen Reggae-Stars.



Am Freitag, 11. Oktober, startet das Programm um 17.30 Uhr mit Anton Corbijns Dokumentarfilm Squaring the Circle – The Story of Hipgnosis, der die legendären Plattencover-Designer vom Grafik-Label „Hipgnosis“ beleuchtet. Sie sind verantwortlich für legendäre Alben-Cover wie das minimalistische Prisma auf Pink Floyds „The Dark Side Of The Moon“. Ihre Methoden waren unkonventionell, lange bevor Computergrafiken allgegenwärtig wurden.



Um 20 Uhr folgt Amy Winehouse – Back to Black. London zu Beginn der 2000er Jahre: Die talentierte Sängerin und Musikerin Amy Winehouse findet in den Clubs von Camden ihre Bühne. Schnell werden Musikfans und Talent Scouts auf sie aufmerksam und ihr kometenhafter Aufstieg in den Pophimmel beginnt, doch der Ruhm hat seinen Preis.



Der Samstag, 12. Oktober, bietet einen Mix aus Live-Musik und Filmen, darunter Rudeboy – The Story of Trojan Records um 14 Uhr. Ab den späten 1960er Jahren wurde das Londoner Label Trojan Records zu einer der einflussreichsten Plattenfirmen dieser Zeit. Gefolgt von Simple Minds – Everything Is Possible – eine Geschichte von Arbeiterkindern, die im postindustriellen Glasgow aufwuchsen und es wagten zu träumen. Beginn ist um 16.30 Uhr. Weiter geht es um 19 Uhr mit dem Film Betty Davis – They Say I‘m Different. Der Dokumentarfilm enthält noch nie zuvor gesehenes Filmarchiv mit Auftritten von Betty Davis.



Zum Abschluss wird um 21 Uhr mit dem Live-Konzertfilm Talking Heads - Stop Making Sense, ein weiteres musikalisches Highlight gezeigt. Der vielleicht beste Konzertfilm der Welt.



Der letzte Festivaltag (13. Oktober) startet um 13.45 Uhr mit Live-Musik von Gordon Murray Loy. Ab 14.30 Uhr erwartet das Publikum u. a. die Dokumentation Cyndi Lauper – Let the Canary Sing gefolgt von einer Live-Tanz-Performance der Austria Tanz Akademie um 17.15 Uhr. Passend dazu, wird anschließend der Tanzfilm AILEY abgespielt bevor um 20 Uhr das außergewöhnliche Porträt der legendären Folksängerin und Aktivistin Joan Baez – I Am A Noise auf der Leinwand zu sehen ist. Im Laufe des Films zieht Baez schonungslos Bilanz und enthüllt auf bemerkenswerte Weise ihr Leben auf und abseits der Bühne.



Eintrittskarten zu gewinnen

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost unter www.kitzanzeiger.at Tickets für das Sound & Vision Festival.



Ticketverkauf online und an der Abendkasse

Weitere Informationen und Kartenvorverkauf unter www.soundandvision.rocks

Achtung: An der Abendkasse kann nur das Ticket für den jeweiligen Film gekauft werden.

Werbung