Info-Abend über „Wohn Dahoam“

Seit Februar arbeiten in St. Johann Gunnar Fussenegger, Marcel Freytag, Daniela Rothböck und Vize-Bgm. Peter Wallner an der Initiative „Wohn Dahoam“. Jetzt präsentieren sie der Bevölkerung erste Ergebnisse.



St. Johann | Gemeinsam leistbar Wohnen von der Wiege bis zur Bahre – dieses Ziel haben sich Gunnar Fussenegger, Marcel Freytag und der St. Johanner Vizebürgermeister Peter Wallner bereits Anfang des Jahres auf die Fahnen geheftet und damals die Gründung einer Stiftung angekündigt. Inzwischen ist auch Daniela Rothböck als bautechnische Expertin zum Team gestoßen.



In den vergangenen Monaten hat der „Wohn Dahoam“- Vorstand einiges ausgearbeitet. Am Dienstag, 22. Oktober, werden die Details der Inititative ab 19 Uhr im Kaisersaal vorgestellt. Dabei werden die drei Module für leistbares Wohnen ausführlich präsentiert und anstehende Fragen beantwortet.



Das erste Modul betrifft das sogenannte „Housing“ – angesprochen sind einerseits (ältere) Menschen, die alleine eine Wohnung besitzen und Unterstützung bei Tätigkeiten des alltäglichen Lebens suchen, andererseits (junge) Menschen oder Familien, die als Übergangslösung eine günstige Mietmöglichkeit benötigen. Je nach vertraglich vereinbarter Leistung kann sich dabei die Miete erheblich reduzieren. Alle bürokratischen Hürden werden dabei von der GmbH übernommen und gemeistert.



Beim Modul zwei handelt es sich um Betreutes Wohnen. Hier werden bestehende Gebäude genutzt und nach den Richtlinien des Amts der Tiroler Landesregierung adaptiert. Den steigenden Betreuungsbedarf wird die öffentliche Hand in Zukunft nicht mehr alleine stemmen können.



Das Modul drei hat Werksgemeinschaften zum Inhalt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von (jungen) Wohnungswerber für ein Wohnobjekt ab sechs Einheiten, wobei Planung und Organisation dabei von der GmbH übernommen werden. Dabei kann je nach Möglichkeit der Kostenbeitrag durch handwerkliche Eigenleistungen zusätzlich gesenkt werden. Es besteht ein lebenslanges Nutzungsrecht inkl. möglicher Weitergabe an Nachkommen. KA/mak

Bild: Engagieren sich für „Wohn Dahoam“: Marcel Freytag, Gunnar Fussenegger, Daniela Rothböck und Vize-Bgm. Peter Wallner (von links). Foto: Wohnen Dahoam