In den Ruhestand nach 29 Jahren

Der unauffällig tätige Seelsorger prägte Pfarre und Dekanat.



St. Johann, Oberndorf | Unspektakulär, unauffällig, aber mit großem Fleiß war Dr. Johann Trausnitz tätig. Besondere Anerkennung fanden seine Sorge um die Alten und Kranken, um die Erhaltung der Einsiedelei, bei Wallfahrten in nah und fern und seine vorbildliche Verwaltung von Pfarre und Dekanat. Ein besonderes Merkmal war sein Einsatz im Gebet.



Eine schlichte Feier

Im Februar war der 70. Geburtstag des Pfarrers nach dem Festgottesdienst noch mit den Vereinen und der Bevölkerung mit einer gut besuchten Agape auf dem Kirchplatz gefeiert worden. Die Corona- Pandemie veränderte auch die am Patroziniumstag Maria Himmelfahrt angesetzte Verabschiedung. Die Planungen gerieten völlig unter den Druck der geltenden Vorschriften, die streng eingehalten wurden. Auf eine Feldmesse musste verzichtet werden. Eine schlichte Feier war aber ganz im Sinn des Seelsorgers.



Der Festgottesdienst wurde in betont schlichter Weise gefeiert. Danach begrüßten die Musikkapelle und die Schützenkompanie, deren Kurat der Pfarrer seit Langem ist, Vereinsabordnungen, Funktionäre und die Messbesucher den alters- und gesundheitsbedingt scheidenden Pfarrer.



Dank für umsichtigen Einsatz

Bürgermeister Hubert Almberger dankte dem Ehrenringträger der Marktgemeinde für den langen, umsichtigen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für viele weitere Jahre, insbesondere viel Gesundheit. Nach 29 Jahren an der Spitze von Pfarre und Dekanat wird Dekan Trausnitz den Ruhestand im Pfarrhof in Oberndorf verbringen. Neuer Pfarrer in St. Johann wird Erwin Neumayer, der schon in Kitzbühel und Jochberg - Aurach tätig war, bevor er für diözesane Aufgaben nach Salzburg berufen wurde. H.W.

Bild: Dekan Johann Trausnitz hielt seinen Festgottesdienst in der St. Johanner Pfarrkirche. Foto: Hofinger