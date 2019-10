In Wohnung eingebrochen

Kitzbühel | Bisher unbekannte Täter brachen am Samstag, 21. September, zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr in eine Wohnung in Kitzbühel ein.



Aus einem Küchenschrank in der Wohnung entwendeten die Täter Bargeldbestände im unteren vierstelligen Eurobereich.