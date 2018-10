In Gedenken an Toni Sailer

Zum siebten Mal fand das Toni Sailer Golf Memorial statt. Eine Vielzahl an Sportstars, Entertainern und Prominenten schlugen am GC Kitzbühel Kaps und Rasmushof ab.



Kitzbühel | „Toni war ein lebensfroher und lustiger Mensch. Von ihm haben wir die doppeldeutigen Witze gelernt“, erinnert sich Egon Zimmermann mit einem Lachen an seinen Weggefährten. In Gedenken an die Kitzbüheler Skilegende Toni Sailer wurde zum siebten Mal das Toni Sailer Golf Memorial auf den Plätzen Kaps und Rasmushof gespielt.



Der Einladung des Kitzbüheler Ski Clubs folgten viele ehemalige Skistars wie Franz Klammer, Peter Wirnsberger, Ken Read, Bojan Krizaj, Armin Bittner, Anton Steiner und Jure Kosir, um nur einige zu nennen. Am Abschlag waren aber auch die Trainerlegende Charly Kahr und Kitzbühels goldener Kombinierer David Kreiner sowie Golfstar Nikki Zitny. Am Abend wurden noch in geselliger Runde Geschichten von Toni Sailer, aber auch von den Hahnenkammrennen erzählt.

Elisabeth M. Pöll

Bild: Ski-Legende Franz Klammer mit dem ehemaligen Weltklasserodler Markus Prock.