In Erinnerung an Sepp Schwarz

Bis 26. April ist die Ausstellung von Sepp Schwarz (1917-2013), einem großen Tiroler Künstler, im Foyer der Raiffeisen Bankstelle Fieberbrunn und in der Zentrumsgalerie am Dorfplatz zu bestaunen.



Fieberbrunn | Der Heimatverein Pillersee ist der Initiator dieser Ausstellung. Mitglieder des Vereins konnten mit dem Künstler aus Telfs eine freundschaftliche Verbindung aufbauen und eine kleine Ausstellung in Fieberbrunn organisieren. Obmann Wolfgang Schwaiger: „Das führte dazu, dass der Künstler vor seinem Tod für die Marktgemeinde einige Werke seines großen Schaffens ‚reservierte‘, mit dem Auftrag: „das sollen einmal die Fieberbrunner bekommen!“.



Werke seit 2018 in Fieberbrunn



Die Übergabe des künstlerischen Schatzes erfolgte im Herbst 2018 und wird nun in einer „geteilten“ Ausstellung gezeigt – in der Raiffeisenbank Fieberbrunn und in der Zentrumsgalerie am Dorfplatz.



Sepp Schwarz und Fieberbrunn



Der Bezug von Prof. Josef Schwarz zu Fieberbrunn geht auf dessen Vater zurück, der 20 Jahre lang ein hoch geachteter Lehrer in der Volksschule Dorf war, diese jedoch im Jahre 1938 mit seinen Kindern verlassen musste.



Sepp Schwarz wurde ebenfalls Lehrer und später Direktor der Hauptschule in Telfs. Nebenbei betätigte er sich mit großer Leidenschaft als Maler und Grafiker. Tausende von Holzschnitten, Grafiken und Aquarellen zeugen von seinem Schaffen.



Schwarz war Träger des österreichischen Grafikerpreises und wurde durch den Direktor der weltweit bekannten Albertina, Dr. Walter Koschaztky, als begnadetster Holzschneider Österreichs bezeichnet.



Zwei Ausstellungsorte ehren den Künstler



