Im Orientierungslauf top

Beim Teambewerb der Schulen im Ortientierungslauf konnten sich die Kitzbüheler den Sieg sichern.



Kufstein, Kitzbühel | Was in anderen Bundesländern schon jahrelang Tradition hat, wurde in Kufstein Anfang Oktober erstmals durchgeführt. 96 Schülerinnen und Schüler, aufgeteilt in 24 Viererteams, traten bei optimalen Laufbedingungen in zwei Altersklassen an. Kartenlesen und richtige Tempoeinteilung waren Grundlage für den Erfolg.

Die Burschen der Sportmittelschule Kitzbühel (Leo Hölzl, Piet Pothoven, Jakob Obernauer, Felix Prokopetz) waren an diesem Tag nicht zu schlagen und gewannen die Königsdisziplin über 2,9 km vor dem BG/BRG Kufstein und der NMS Hopfgarten. In der Einzelwertung setzte sich Felix Prokopetz aus der 2s Klasse durch. Die Kitzbüheler Mädchen der NMS belegten den fünften Platz.

Die Mannschaft der Sportmittelschule Kitzbühel holte sich den Sieg beim Orientierungslauf in Kufstein. Foto: NMS Kitzbühel