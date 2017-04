Im Kreis der Ausgezeichneten

Die Sparkasse Kitzbühel zählt erneut zu den erfolgreichsten Sparkassen Österreichs.



Kitzbühel | Beim Sparkasse-Award, einem jährlichen Wettbewerb, bei dem alle nationalen Sparkassen antreten, erreichte das heimische Geldinstitut Rang 2 in der Vergleichsgruppe (nach Größe). Bewertet wurde dazu im Geschäftsjahr 2016 die Entwicklung im Privat- und Firmenkundengeschäft, die Kundenzufriedenheit (Messung durch anonyme Kundenbefragung), die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die Neukundenanzahl sowie die Stabilität und Sicherheit jeder Sparkasse.



„Basis dieser erneuten Auszeichnung ist das hohe Vertrauen unserer Kunden und hervorragende Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sehe es auch als Bestätigung unserer Geschäftspolitik, uns auf die finanziellen Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen in der Region zu fokussieren. Hohe Servicequalität und modernstes Banking, z.B. mit George, haben uns in letzter Zeit einen starken Kundenzuwachs beschert. Die außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung der Sparkasse Kitzbühel bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit, die sie zu schätzen wissen“, freut sich Vorstandsdirektor Franz Stöckl.



Neun Standorte im Bezirk



Die Sparkasse Kitzbühel wurde 1899 gegründet und betreibt mit rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 9 Standorte im Bezirk. Auch neben finanziellen Dingen ist sie ein erlebbarer Bestandteil des öffentlichen Lebens. So unterstützt die Sparkasse Kitzbühel in der Region eine Vielzahl an Projekten, Institutionen und Vereinen in den Bereichen Soziales, Bildung, Jugend, Kultur, Sport, Kommunales und Naturschutz. P.R.

Bild: Ausgezeichnet: Die Sparkasse Kitzbühel erhielt den Sparkasse-Award in Silber. Foto: Norbert Novak/Philipp Lipiarski