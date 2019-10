Im Gedenken: „Es regnet Sonne“

Der Künstler, Kunsthandwerker, Lehrer und Freigeist Walter Krabichler (1937 - 2001) bleibt in seiner Heimatstadt Kitzbühel unvergessen.



Kitzbühel | Dichtes Gedränge herrschte bei der Vernissage am vergangenen Donnerstagabend im Raiffeisenhaus in Kitzbühel. Zahlreiche Freunde und Weggefährten von Walter Krabichler kamen zur Ausstellungseröffnung. In Gedenken an den im Jahr 2001 verstorbenen Künstler, Kunsthandwerker und Lehrer präsentiert die Raiffeisenbank unter dem Titel „Es regnet Sonnenschein“ bis Ende November einen Querschnitt seiner Arbeit. Der Titel hätte Walter Krabichler gefallen, der stets bescheiden über sein Können sprach.

Ein interessierter und vielseitiger Künstler

Sein langjähriger Freund Erich Rettenwander erinnerte in einer emotionalen Laudatio an den Kitzbüheler. Walter Krabichler war ein Freigeist, der stets mit neuen Techniken experimentierte. „Erst als er 1960 die Sommerakademie von Oskar Kokoschka besuchte, wurde ihm wohl bewusst, welches Talent er hat“, so Rettenwander.

Inspirationen für seine Kunst holte er sich bei seinen Reisen, in den Bergen und bei den Menschen, die er liebte. Als Kunsterzieher befasste er sich besonders mit Keramik, Batik und Email sowie auch mit Fotografie und Film.

An einem kommerziellen Erfolg war er nie interessiert. „Er verkaufte ungern seine Bilder, lieber verschenkte er sie“, erinnert sich seine Frau Uschi Krabichler zurück.

Einen kleinen, aber beeindruckenden Einblick in die Vielseitigkeit von Walter Krabichler gibt die sehenswerte Ausstellung im Raiffeisenhaus. Johanna Monitzer



Volles Haus bei der Eröffnung der Ausstellung „Es regnet Sonne“ im Raiffeisenhaus. Prokurist Klaus Hörl, Uschi Krabichler, Erich Rettenwander und Vize-Bgm. Walter Zimmermann (v.li.) freuten sich über das große Interesse. Fotos: Monitzer