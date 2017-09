Im Casino wird bald umgebaut

Der Restaurant- und Barbereich im Casino Kitzbühel erhält eine Verjüngungskur: In den kommenden Wochen wird kräftig umgebaut.



Kitzbühel | Die letzte Auffrischung des Bereichs liegt mehr als zehn Jahre zurück, nun ist es Zeit, wieder kräftig umzurühren, wie Casinodirektor Paul Vogel bestätigt. „Wir haben uns entschlossen, mit dem Spiel wieder nach oben zu gehen.“ Somit wird der untere Teil frei für die Erweiterung von Restaurant und Bar.



Der Barbereich erhält ein edles Lounge-Design und ist modular aufgebaut. Somit lässt er sich je nach Saison bzw. Bedarf vergrößern oder teilen. Am 23. September ist das derzeitige Restaurant noch offen, danach wird bis 12. Oktober mit Hochdruck gearbeitet.



„Das Restaurant wird um ca. 35 Prozent und die Bar in der Hauptsaison um zwei Drittel größer“, skizziert Vogel. Nicht nur baulich wird sich die Gastronomie im Casino verändern, auch das Design wird von Grund auf modernisiert.



Ideen gibt es viele, wie Paul Vogel weiter erläutert. So soll am Wochenende Live-Musik erklingen. Auch das allseits beliebte Mittagsangebot soll wieder seinen Platz finden.



Der Umbau ist der erste Schritt für weitere Maßnahmen, der obere Bereich des Casinos soll voraussichtlich im Jahr 2019 neu gestaltet werden. Elisabeth Galehr