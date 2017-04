Hubert Almberger wurde bestätigt

Bei der Ortsgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes St. Johann wurde der amtierende Ortsobmann Vizebürgermeister Hubert Almberger einstimmig wiedergewählt.



St. Johann | Als StellvertreterInnen stehen ihm Bettina Huber, Günther Huber, Markus Hutter, Peter Seiwald und Franz Viertl zur Seite.



In seinem Tätigkeitsbericht konnte der Obmann mit Stolz auf eine aktive Arbeit im Wirtschaftsbund mit vielen Aktivitäten zurückblicken: Regelmäßige Wirtschaftsstammtische, Informationsveranstaltungen und die Installierung eines Wirtschaftsausschusses in der Gemeinde zählt Almberger zu den größten Erfolgen des WB St. Johann.



Der WB-Obmann beleuchtet in seinen Worten die gemeindepolitische und wirtschaftliche Lage in St. Johann und zeigt sich insgesamt sehr stolz auf die positive Entwicklung in der Wirtschaft in St. Johann mit dem Zuwachs an Geschäftsflächen im Zentrum, dem erfolgreichen Standortmarketing und der aktuellen Neuwidmungen von Gewerbegründen, um nur einige hervorzuheben.



Der Bezirksobmann Peter Seiwald referierte zu aktuellen Themen und informierte über die wirtschaftliche Situation und die Anliegen der Wirtschaft im Bezirk. Seiwald sprach sich für ein Jahr Berufsorientierung nach der 4. Klasse NMS oder Gymnasium aus. Der Bezirksobmann freut sich, dass der Notruf-Button auf der WB-Homepage gut angenommen wird und er dadurch mit vielen Unternehmern in Kontakt kommt.



Betriebsansiedelungen



Der anwesende Bürgermeister Stefan Seiwald bedankte sich beim Wirtschaftsbund für die Zusammenarbeit. Er zeigte sich zudem sehr erfreut über die Zuwachsraten im Tourismus: „Tourismusbetriebe siedeln sich wieder an und die enorme Bautätigkeit im Ort beweist die positive Entwicklung des Ortes.“

Bild: Zogen Bilanz über die Wirtschaftsentwicklung: Bgm. Stefan Seiwald, Bezirks-Obmann Peter Seiwald, Bettina Huber, Susa Hartrumpf, Vizebgm. Hubert Almberger, Günther Huber, Markus Hutter und Franz Viertl (v.l.). Foto: Wirtschaftsbund