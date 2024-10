Huber Kitz Kamin neu in Oberndorf

Da ging „der Rauch auf“: Huber Kitz Kamin eröffnete vergangenen Freitag seinen neuen Standort in der Archeneo in Oberndorf.



Oberndorf | Das Familienunternehmen in fünfter Generation schlägt damit ein neues Kapitel auf. Kaminkehrermeister Florian Huber konnte dementsprechend viele Ehrengäste begrüßen. Bereits im Jahr 1891 wurde das Unternehmen gegründet, somit ist heuer das beeindruckende 133. Bestandsjahr.



„Ich möchte vor allem unserem Team meinen Dank aussprechen“, unterstrich Florian Huber bei der Eröffnungsfeier. Passend dazu wurden Biha Djokic (15 Jahre) und Philipp Huber (10 Jahre) für ihre langjährige Mitarbeit geehrt.



Eine große Freude mit dem betrieblichen Neuzugang in seiner Gemeinde hat Oberndorfs Bgm. Hans Schweigkofler: „Wir sind dankbar, dass wir solche Vorzeige-Betriebe herbekommen“, so der Ortschef in seinen Grußworten.



Ehrendiplom vergeben

„Wenn fünf Generationen über 130 Jahre lang unternehmerisch aktiv sind, ist das etwas Besonderes“, hielt Kitzbühels Wirtschaftskammerobmann Peter Seiwald in seiner Ansprache fest. Er hatte nicht nur lobende Worte im Gepäck, sondern auch die höchste Ehrenurkunde, die die Wirtschaftskammer Tirol zu vergeben hat – nämlich das Goldene Ehrendiplom der Wirtschaftskammer, das feierlich an Florian Huber übergeben wurde.



Und schließlich erhielt der neue Huber-Standort – wie es guter Brauch ist – noch den geistlichen Segen. Gespendet wurde er von Pfarrvikar Albin Scheuch, einem Freund der Familie. Elisabeth Galehr

Bild: Bei der Eröffnung konnte Kaminkehrermeister Florian Huber (2.v.l.) Pfarrvikar Albin Scheuch (l.), Bgm. Hans Schweigkofler (3.v.l.) und Wirtschaftskammerobmann Peter Seiwald begrüßen. Foto: Galehr