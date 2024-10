Hopfgarten eroberte Leistungsfahne

Der Bezirksausschuss rund um die Obleute Johanna Wurzrainer und Hannes Fleckl organisierte nach den Neuwahlen 2023 ihren ersten erfolgreichen Bezirkstag. Das Gebiet Kitzbühel eröffnet den diesjährigen Bezirksball.



Reith | Zum diesjährigen Motto „I am looking for …“ wurde ein informatives und unterhaltsames Programm geboten. In den Interview-Runden unterstrichen die Ehrengäste, beginnend von Landesobmann Christoph Pirnbacher, Bundesleiterin-Stv. Agnes Haider, Bürgermeister Stefan Jöchl bis zu den Kammerfunktionären Josef Fuchs, Bettina Aufhammer-Straif und Georg Wurzrainer, die Bedeutung der Landwirtschaft und das gelebte Miteinander auf den Höfen – samt kollektivem Dank an die Jungbauernschaft/Landjugend für ihren Einsatz in den Bereichen Soziales, Tradition, Brauchtum. „Traditionelle Werte sind wichtig, ebenso wie neue Entwicklungen und Veränderungen anzunehmen.“



Bereits nach der Messe mit Pfarrer Johannes Lackner und dem Bezirkslandjugendchor stand heuer das Fahnenschwingen am Dorfplatz am Programm. Sehenswert war auch der Einzug der Fahnen und den fröhlichen Mitgliedern in Lederhose, Dirndl und Tracht – angeführt von der Bezirkslandjugendkapelle mit Stabführer Alexander Edenhauser.



Looking for … Bauer sucht Frau

Im Theaterstück war es für Jungbauer Hansi Zeit, sich auf Wunsch seiner Familie, eine Partnerin zu suchen. Nachdem eine strikte Veganerin, eine bekiffte Lebenskünstlerin, eine heiße Influencerin und eine möchte gern Großbäuerin am Hof für chaotische Szenen sorgen – weiß Hansi genau was er will: eine bodenständige, normale Frau wie seine attraktive, fleißige und nette Nachbarin.



Spannung bei Vergabe der Leistungsfahne

Angesichts der eindrucksvollen Tätigkeitsberichte, vollgespickt mit kreativen und arbeitsintensiven Projekten, Aktivitäten und Initiativen fiel es der externen Jury auch heuer nicht leicht, die aktivsten Ortsgruppen zu prämieren. Es war eine enorm knappe Entscheidung – letztlich durfte die Landjugend Hopfgarten über die begehrte Leistungsfahne jubeln. Die Plätze zwei bis fünf gingen an die Ortsgruppen Fieberbrunn, Itter, Aurach und St. Ulrich. Zum besten Bezirksprojekt kürten die Raiffeisenvertreter die „Schnitzljagd am Petererhof“, erfolgreich veranstaltet von der Landjugend St. Ulrich. rw

Bild: Die Hopfgartner bejubeln die Auszeichnung mit der begehrten Leistungsfahne. Foto: Roswitha Wörgötter