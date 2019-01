Hopfensperger legt Ämter nieder

Im März tritt Christian Hopfensperger als Oberndorfer ÖVP Ortsparteiobmann und Gemeinderat zurück.



Oberndorf | Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erzählt Christian Hopfensperger im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger, aber nun ist es fix: „Ich werde im März alle meine Ämter in Oberndorf niederlegen.“ Der Oberndorfer ÖVP Ortsparteiobmann und Gemeinderat wird seinen Lebensmittelpunkt aus privaten Gründen nach Brixen verlegen. Eine weitere Amtsausübung wäre somit auch rein rechtlich gar nicht mehr möglich.



Für 19. März wurden nun Neuwahlen in der ca. 170 Mitglieder umfassenden Ortspartei angesetzt. Wunschnachfolgekandidaten nennt Hopfensperger keinen.



Seine Agenden im Gemeinderat wird der Listenzweite Werner Hochfilzer übernehmen. Als Ersatzgemeinderat wird Erwin Hofer fungieren.



Seit 2010 ÖVP Ortsparteiobmann



Hopfensperger engagiert sich seit 1983 politisch bei der ÖVP. Er ist u.a. im Bauernbund, in der Fraktion Christlicher Gewerkschaftler und im Arbeiter- und Angestelltenbund aktiv. Im Brotberuf arbeitet er als Bodenschätzer und Sachverständiger für den landwirtschaftlichen Einheitswert.



Seit 2010 leitete Hopfensperger die ÖVP Ortsgruppe in Oberndorf. 2016 kandidierte er bei den Gemeinderatswahlen gegen Langzeit-Bürgermeister Hans Schweigkofler (SPÖ) und erhielt 23,61 Prozent der Stimmen. Im Gemeinderat erreichte er mit seiner eigenen Liste Zukunft Oberndorf-VP Tirol ein Mandat (7,19 Prozent).



Hopfensperger will politisch aktiv sein



Wie seine politische Zukunft ausschauen wird, lässt Hopfensperger offen: „Brixen wird für mich nur eine Zwischenstation sein, wahrscheinlich werde ich den Bezirk verlassen.“ Politisch will er sich aber weiterhin engagieren. „Die Arbeit in Oberndorf war intenisv und sehr team- und zukunftsorientiert. Die ÖVP ist und bleibt meine politische Heimat“, so Hopfensperger und informiert sogleich über politische Visionen in der Raumordnung und in der Verkehrspolitik. Er wird somit, wie es scheint, der Politik nicht so schnell den Rücken kehren.

Johanna Monitzer

Bild: ÖVP Ortsparteiobmann und GR Christian Hopfensperger zieht sich aus Oberndorf zurück. Foto: Monitzer