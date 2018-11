Hörtnagl eröffnete in St. Johann

Das Einkaufsangebot in der Marktgemeinde St. Johann ist um eine Facette reicher geworden: Der Fleisch- und Wurstproduzent Hörtnagl eröffnete eine Filiale im Klausnerpark. Damit hat St. Johann wieder einen Metzger im Ort.



St. Johann | Hörtnagl ist mit der Niederlassung in St. Johann erstmals im Bezirk Kitzbühel vertreten. Die gute Mischung und Erreichbarkeit habe den Ausschlag gegeben, sich in St. Johann anzusiedeln, wie Geschäftsführer Friedrich Auer in seiner Ansprache unterstrich: „Es stand auf unserer Wunschliste, auch im Bezirk Kitzbühel vertreten zu sein. Mit der Errichtung des Klausnerpark St. Johann Mitte ist der Idealfall eingetreten.“ Martin Fahringer führt die Metzgerei-Filiale im Franchise-Betrieb. Er habe kurzentschlossen zugegriffen, als sich die Chance eröffnete, sich mit einem Partner wie Hörtnagl selbstständig zu machen, schilderte Fahringer. Der gelernte Koch hat rund 20 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Bei der feierlichen Eröffnung bewirteten er und sein Team die vielen Gäste bereits nach allen Regeln der Kunst und gaben schon eine schmackhafte Kostprobe davon ab, was sich die Kunden bei Hörtnagl in St. Johann künftig erwarten dürfen.



Die Welten von perfektem Service und praktischer Selbstbedienung werden in der Filiale zusammengeführt. Herzstück ist natürlich die großzügige Bedientheke, an die nahtlos die Imbisstheke anschließt. Insgesamt stehen 28 Sitzplätze in ansprechendem Ambiente zur Verfügung. Aber nicht nur Snacks und kleine Speisen sind im Angebot: Fahringer und sein Team setzen zudem auf frische, hausgemachte Köstlichkeiten zum Mitnehmen. Täglich wechselnde Mittagsmenüs runden das Angebot ab. Selbstverständlich ist es bei Hörtnagl in St. Johann auch möglich, Catering zu bestellen. Da Regionalität ein wichtiger Faktor für Hörtnagl und seine Partner ist, finden sich neben den eigenen Fleisch- und Wurstwaren noch andere Schmankerl wie etwa Käse aus der Gegend für den Kunden zum Zugreifen.



Den feierlichen Segen gab es von Dekan Johann Trausnitz, als Gratulanten stellten sich u.a. Vize-Bgm. Hubert Almberger, LA Barbara Schwaighofer, Kammerobmann Klaus Lackner und Ortsmarketing-GF Marije Moors ein. Elisabeth Galehr

Bild: Hörtnagl-Franchise-Partner Martin Fahringer (2.v.l.) und sein Team bewirteten bereits zur Eröffnung ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst. Foto: Galehr