Höchstleistung ausgezeichnet

Im Zweijahresrhythmus werden in der Marktgemeinde Fieberbrunn die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler auf die Bühne gebeten. Am Freitag blickte man gemeinsam auf die Erfolge 2016 und 2017 im Gasthof Winklmoos zurück.



Fieberbrunn | Aus traurigem Anlass begann der Abend mit einem kurzen Nachruf auf Thomas Wurzenrainer. Der Obmann und Nachwuchstrainer des BC Saustall sowie langjährige Angestellter der Gemeinde Fieberbrunn konnte den für ihn so wichtigen Ehrenabend nicht mehr persönlich miterleben – seine Ehrungen als Mitglied von zwei erfolgreichen Billardmannschaften werden im Vereinsheim immer an seinen Einsatz für seine „Sau­staller“ erinnern.



Die Ehrungen wurden von Bürgermeister Walter Astner und Team-Olympiamedaillengewinner Manuel Feller überreicht. Anlässlich der diesjährigen Ehrung waren es 36 Einzelsportlerinnen und -sportler und sechs Mannschaften.



Sie alle erfüllten in den Jahren 2016 und 2017 die geforderten Kriterien: einen Tiroler Meistertitel, ein Podiumsplatz bei Österreichischen Meisterschaften oder ein Topergebnis auf internationaler Ebene. Ihre Erfolge von der Schüler- bis zur Seniorenklasse wurden mit einer Erinnerungsmedaille und Pillerseetalern gewürdigt. „Wir sind auf die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit unserer Vereine sehr stolz. Erfreulich sind auch die positive Berichterstattung und die internationalen Schlagzeilen, mit denen unsere Athleten immer wieder aufhorchen lassen. Besonderer Dank gilt allen Funktionären, Trainern und Eltern, die alle mit ihrem Einsatz und der Leidenschaft zum Sport ein wichtiger Baustein für den Erfolg ihrer Schützlinge sind“, betonte Astner.



Die Geehrten

Billard: Simon Astl, Christina Bachler, Valentin Heitzinger, Maximilian Koch, Tobias Musil, Martina Rieder, Viktoria Rieder. Judo: Jakob Ernst, Matthias Ritsch.

Schützengilde: Josef Schwaiger, Rosmarie Schwaiger, Rudolf Perterer, Leo Waltl.

Ski Alpin: Magdalena Schwaiger.

Skispringen: Jacqueline Putzer, Elia Ernst, Aleyna Atac.

Taekwondo: Nicole Huemer, Bianca Wurzenrainer, Christina Pali, Anna Lena Stöckl, Eva Nocker, Martin Seelos, Viktoria Treffer, Zoe Ebbrecht, Kilian Siorpaes, Torsten Singer, Daniel Mauracher, Alexander Hagele, Markus Perschinka, David Krennwallner, Alina Schnaitl, Luna Ebbrecht, David Tschurtschenthaler, Sven Singer, Fabian Gerhart

Mannschaften: Billardclub Sau­stall (vier Teams), Schützengilde, Kampfmannschaft des SK Fieberbrunn.rw