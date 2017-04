HochwÃ¼rden hat alles im Griff

Hochwürden hat alles im Griff

Wenn der Pfarrer mit der Harley kommt... Die Heimatbühne Fieberbrunn zeigt in ihrem neuen Stück das lustige Treiben in einem Pfarrhaus.



Fieberbrunn | Pfarrer Bürstl führt als alteingesessener Geistlicher von Fieberbrunn ein strenges Regiment. Nichts darf verändert werden, alles muss seine Ordnung haben. Als er die Kellerstiege hinunterfällt und sich das Bein bricht, schickt die Diözese einen Aushilfspfarrer – wobei die Fieberbrunner ihren Augen nicht glauben können: Aushilfspfarrer Wolf trägt Lederjacke, raucht wie ein Schlot, trinkt auch gern mal ein Gläschen und fährt Harley!



Pfarrer Wolf mischt die beschauliche Gemeinde mit seinen unkonventionellen Ideen auf und plötzlich treiben auch Ganoven im Pfarrhaus ihr Unwesen. Und was das alles mit Fußballstar Christiano Ronaldo zu tun hat, wird an dieser Stelle nicht verraten.



Die Heimatbühne zieht alle Register



Spielleiter Hans Astl zieht in dem neusten Stück alle Register. Vor allem Heimatbühne Neuzugang Kassian Obwaller zeigt in der Hauptrolle des lässigen Aushilfspfarrers „Wolf“ groß auf. Auch Manfred Flatscher sorgt als konservativer Pfarrer „Bürstl“ mit Gipshax für zahlreiche Lacher.

Köstlich auch Margreth Hirnsberger als seine Schwester „Hilde“, die ihren geistlichen Bruder ständig auf Diät setzt. Großes Schauspieltalent beweisen die beiden Jungschauspieler Yvonne Horngacher und Johannes Astl als freche Ministranten, die mit ihren Streichen Pfarrer Bürstl beinahe in den Wahnsinn treiben.



Perfekt besetzt auch Margit Thalmeiner als bissige Vorsitzende des Kirchenrats, Katherina Hasenauer als Mädchen, das auf die schiefe Bahn geraten ist, und Petra Astner als Kirchenchorleiterin. Als finsteres Ganovenduo sorgen Peter Horngacher und Andreas Ellmauer für Spannung.



Fazit: Ein lustig, unterhaltsamer Theaterabend, der mit einigen Überraschungen gespickt ist.

Weitere Spieltermine:

Die Heimatbühne Fieberbrunn spielt die Komödie „Im Pfarrhaus ist der Teifi los“ noch am 17., 22. und 28. April sowie am 4. Mai jeweils um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellung am 30. April um 14 Uhr. Kartenreservierungen unter Tel.: 0650 9811673 (Margreth Hirnsberger). Johanna Monitzer

Bild: Die Gangster „Checker“ (Peter Horngacher) und „Bonzo“ (Andreas Ellmauer) haben es auf den Aushilfspfarrer abgesehen. Foto: Monitzer