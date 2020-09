Hochfilzen stand „unter Beschuss“

Im Rahmen des Lehrgangs „Kommandant im Gebirge“ trainierten rund 120 Soldaten, was man im Einsatzfall können muss.



Hochfilzen | Da Österreich eine Gebirgsnation ist, sollte das Heer in der Lage sein, seine Aufgaben im entsprechenden Gelände auszuführen. Aus diesem Grund fand für die Offiziersanwärter des 2. Jahrganges der Militärakademie, in Zusammenarbeit mit den Soldaten des Gebirgskampfzentrums Saalfelden auch ein großes Gefechtsschießen im scharfen Schuss statt. Hochfilzen wurde dabei zur „Kampfzone“. gale



Bild: Das Szenario: Das Österreichische Heer beschützt als Teil einer internationalen Truppe ethnische Minderheiten vor Aggressoren in einem „Failed State“.