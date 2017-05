Historische Florianifeier

62 Mitglieder der FF-Kirchdorf huldigten bei einem Kirchgang ihrem Schutzpatron, dem Hl. Florian.



Kirchdorf | Die hl. Messe wurde von Pfarrer Gerstmayr zelebriert und von der BMK Kirchdorf feierlich umrahmt. Im Anschluss an die Kranzniederlegung zum Gedenken an alle verstorbenen Feuerwehrkameraden beim Kriegerdenkmal und den Dankesworten von Kdt. Josef Wörgötter und dessen Standesmeldung an Bgm. Gerhard Obermüller, ging es in den Landgasthof Mauth zum weiteren Festakt.



Das Denkwürdige an diesem Abend war die Angelobung und Ernennung von Dr. Franz Pistoja jun. zum Feuerwehrarzt durch Kdt. Wörgötter und BFK Meusburger und dem folglich historischen Moment, dass die Feuerwehr Kirchdorf nun mit Dr. Franz Pistoja dem Älteren und dem Jüngeren gleich zwei Feuerwehrärzte in ihren Reihen hat. „Diese Situation ist nicht nur im Bezirk Kitzbühel, sondern im gesamten Land Tirol einzigartig“, so Meusburger bei der Übergabe des Ernennungsdekretes.



Weitere Höhepunkte waren die Nachholung der Beförderung von Hannes Wieser zum Hauptfeuerwehrmann und die Beförderung des neuen Obermaschinisten Thomas Schweinester zum Löschmeister sowie die Ernennung von Alexander Aufschnaiter zum „Gehilfen des Jugendbetreuers“.

Bild: 1. Reihe von links: FF-Arzt Dr. Franz Pistoja jun., Kdt. Josef Wörgötter; 2. Reihe: Thomas Schweinester, Hannes Wieser; 3. Reihe: Alexander Aufschnaiter und BFK Karl Meusburger. Foto: FF Kirchdorf