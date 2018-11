Hier einige Tipps für die freien Tage

Hier nur ein kleiner Auszug aus den vielen Veranstaltungen an diesem Wochenende: Zahlreiche Advent- und Weihnachtsmärkte im Bezirk öffnen an diesem Wochenende ihre Pforten. Etwas Gutes tun beim Besuch des Benefizkonzertes im Kaisersaal in St. Johann oder macht mit bei der Tierschutz-Tombola, die Kinder lieben Märchen, deshalb auf nach St. Ulrich zum Kindermärchen „Allerleirauh“mit dem Stadttheater Kufstein, und bekannt für seine schönen Weihnachtskrippen ist der Krippenbauverein Fieberbrunn, diese könnt ihr an diesem Wochenende im Festsaal während der Krippenausstellung bewundern.

Details zu den Veranstaltungen und noch viele weitere Events lest ihr auf unseren Eventseiten.

Foto: plaTo