Heute im Anzeiger!

Auf Grund des gestrigen Feiertages, gibt's den Anzeiger erst heute. Einige Themen daraus:

- Diskussion um Freizeitwohnsitzabgabe

- Neubau von Rot-Kreuz-Ortsstellen in Kitzbühel und Kössen

- Biber entwickeln sich in Kirchdorf zur Plage

- Heimatbühne Going mit neuem Stück

- Shakespeare auf Schloss Kaps

- viele Veranstaltungsankündigungen

- ... und weiters Interessantes aus dem Bezirk

Viel Freude beim Lesen!