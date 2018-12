Heute Freitag ist Anzeigertag!

Heute Freitag ist Aufgrund der Feiertage ANZEIGERTAG. Mit der letzten Ausgabe im alten Jahr wünschen wir mit folgenden Themen einen guten Rutsch und viel Glück und Gesundheit für 2019.

- Positiver Ausblick im Budget der Marktgemeinde St.Johann

- Stressfrei zum Feuerwerk

- Interview mit dem neue Leiter der Tirol Werbung, Florian Phleps

- Tennerhof holt "Leading Spa Award"

- "Nicht alles ist Mist" - Mehr Bewusstsein im Umgang mit Lebensmitteln

- 200 Jahre "Stille Nacht" am 28. Dez. in Kitzbühel

- 40 Jahre Silvesterlanglauf in Kössen

und viel Neues aus Wirtschaft, Land & Leute, den Gemeinden, URBI und im Sportteil

Viel Freude beim Lesen wünscht das Team des Kitzbüheler Anzeiger.