Her mit Euren T-Shirt-Ideen!

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums hat sich Elektro Aschaber eine besondere Aktion einfallen lassen: ein T-Shirt-Wettbewerb.



Kitzbühel | „Schließlich wollen wir auch mit 50 plus am Puls der Zeit bleiben“, heißt es beim Elektro-Anbieter. Was übrigens nicht heißt, dass das Jubiläum prominent im Entwurf vorkommen muss. Im Gegenteil: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Christine Aschaber.



Alle kreativen Köpfe sind eingeladen, ein individuelles Motiv (Bild, Spruch, ...) auf der Homepage www.aschaber.at hochzuladen und zur Wahl zu stellen. Der Entwurf mit den meisten Likes wird zum Sieger erklärt und das Design auf T-Shirts gedruckt, die unter anderem von den MitarbeiterInnen getragen werden. Für alle Vorschläge kann laufend abgestimmt werden.



Der Wettbewerb geht noch bis zum 30. November. Wer dann die meisten Stimmen hat, gewinnt. Hauptpreis ist ein 49‘‘-Fernseher von Panasonic.

KA/gale