Heidinger ist „Pflegerin mit Herz“

Ein emotionaler Abend ganz im Zeichen der Pflege: Wiener Städtische Vorstandsdirektorin DI Doris Wendler und WKÖ-Präsident Harald Mahrer ehrten kürzlich die „Pflegerinnen mit Herz“ 2019 aus Tirol, die in den Kategorien „Pflege- und Betreuungsberufe“, „pflegende Angehörige“ sowie „24-Stunden-Betreuung“ prämiert wurden.



Kirchdorf, Wien | Neben den Siegerinnen aus Tirol wurden bei diesem Anlass alle 27 „Pfleger-

Innen mit Herz“ 2019 – je drei pro Bundesland – für ihren herausragenden Einsatz öffentlichkeitswirksam gewürdigt. Die Sieger nahmen einen Geldpreis in der Höhe von je 3.000 Euro entgegen. Vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, vom Waldviertel bis zum Dreiländereck-Arnoldstein: Ganz Österreich hat in den letzten Monaten die besten Pfleger des Landes gesucht. Rund 3.100 Nominierungen sind eingelangt, jede einzelne davon berührt – und spiegelt die Realität wider. Knapp 466.000 Menschen in Österreich sind pflegebedürftig, über 80 Prozent davon werden zu Hause gepflegt.



In der Kategorie „pflegende Angehörige“ wurde Sylvia Heidinger aus Kirchdorf ausgezeichnet. „Die Wertschätzung der Jury von ‚PflegerIn mit Herz‘ ehrt mich sehr und tut vor allem meiner Seele gut. Es ist nicht immer leicht, einen Angehörigen zu pflegen. Aber mit viel Liebe und Herz gelingt es auch, die schweren Tage zu meistern. Ich bin so stolz auf meine Familie, die immer für uns da ist – vielen Dank!“ freut sich Heidinger, die ihren Ehemann seit 24 Jahren pflegt.

„PflegerIn mit Herz“ ist eine gemeinsame Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins und der Wiener Städtischen Versicherung, die im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. Seither werden jedes Jahr die besten „PflegerInnen mit Herz“ des Landes gekürt. Zu den Partnern der Kampagne zählen die Wirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeitskammer und die Erste Bank der österreichischen Sparkassen.

Von links: Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Doris Wendler, die „Pflegerinnen mit Herz“ aus Tirol Luise Thinius, Sylvia Heidinger, Daniela-Florina Tràilescu und WKÖ-Präsident Harald Mahrer. Foto: Verein „PflegerIn mit Herz“/Richard Tanzer