Hechenbichler mit stolzer Bilanz

Das Tiroler Bildungsforum ist die größte Bildungseinrichtung in Tirol, die durch ehrenamtliches Engagement geführt wird.



Innsbruck, Kössen | Bettina Ellinger ist neue Obfrau der ehrenamtlichen Bildungseinrichtung und folgt damit auf den langjährigen Obmann Josef Hechenbichler.



500 Ehrenamtliche sind in den Gemeinden in den Bereichen Chronikwesen, Erwachsenenschulen und Forum blühendes Tirol tätig. Sie kümmern sich um die Dokumentation und den Erhalt der Ortsgeschichte, organisieren leistbare Bildungsangebote in den Gemeinden und mobilisieren die Bevölkerung und Gemeindemitarbeiter, sich um eine ökologische Garten- und Grünraumgestaltung zu bemühen.



Erfolgreiche Bilanz als Obmann



Der Kössener Ök.-Rat Josef Hechenbichler führte 14 Jahre lang das Tiroler Bildungsforum als Obmann. Er setzte sich dafür ein, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und auf lokaler Ebene zu implementieren. Neben der Unterstützung der Erwachsenenschulen, des Chronikwesens und vom Forum blühendes Tirol, wurden während seiner Obmannschaft in Tirol die „Repair Cafés“ etabliert, der Aufbau von „Interkulturellen Gemeinschaftsgärten“ begleitet und die Initiative „Natur im Garten“ gestartet.



Junge Obfrau mit vielen Visionen



Bei der TBF-Jahreshauptversammlung legte Josef Hechenbichler nun die Obmannschaft in jüngere Hände und übergab die Leitung des Tiroler Bildungsforums an die Landtagsabgeordnete Bettina Ellinger. Die neue Obfrau kommt aus dem Bildungsbereich und zeigt sich aufgrund ihrer vielfältigen Interessen und Kompetenzen mit den unterschiedlichsten Bereichen des Tiroler Bildungsforums sehr verbunden.



Ihre Vision ist es, die Angebote und Bereiche des TBF zu stärken und damit das Leben in den Gemeinden mit neuen Ideen und Projekten zu bereichern. „Besonders wichtig ist es mir auch, die vielen ehrenamtlich tätigen Personen bestmöglich zu unterstützen und ihnen beratend zur Seite zu stehen“, so Ellinger. gs

Bild: Ök.-Rat Josef Hechenbichler übergibt den „Obmann-Schlüssel“ im Tiroler Bildungsforum an Bettina Ellinger. Foto: Schwaiger