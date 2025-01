„Hansis langer Weg zum Gipfel“

Fackeln, Feuerschalen und ein atemberaubender Blick auf das hell erleuchtete Kitzbühel: Auf der heimeligen Seidlalm hoch über der Gamsstadt und direkt neben der Streif, wurde ein wahres Blitzlichtgewitter entfacht: Es war ein ganz besonderer Termin, zu dem kein Geringerer als Hansi Hinterseer in Kooperation mit Servus TV geladen hatte. Der Hauptakteur ließ nicht lange auf sich warten und brauste auf einem „bärigen“ Schneemobil vor – mit Ehefrau Romana auf dem Sozius.



„Der lange Weg zum Gipfel“ lautet der Titel für den zweiten Teil der filmischen Erfolgsbiografie „Willkommen in meinem Leben“. Die neue Doku von Hannes M. Schalle zeigt den Kitzbüheler Publikumsliebling im Hier und Jetzt – zwischen Konzerten, TV-Produktionen, Galaauftritten und neuen Herausforderungen, etwa als Speaker bei internationalen Events wie dem Influencer Summit. In spannenden und humorvollen Gesprächen mit Wegbegleitern und Freunden aus Sport und Showbiz (Thomas Gottschalk, Thomas Stein, Joey Kelly, Lucas Braathen) lässt Hansi sein beeindruckendes Leben Revue passieren. Die Doku beleuchtet spannende, sehr persönliche Facetten eines Menschen, der sich mit 70 Jahren im Rückblick auf seinen Lebensweg emotional mehr und mehr öffnet.



Ein Pflichttermin für alle Hansi-Fans. Ausstrahlungstermin: Freitag, 31. Jänner, 20.15 Uhr auf Servus TV. ps/ali

Bild: Hansi Hinterseer verkörpert das Klischee des Kitzbüheler Sunnyboy wie kaum ein anderer. Mit seiner Romana brauste er mit dem Schneemobil zur Seidlalm hinauf. In der urgemütlichen und legendären Berghütte gab er nonstop Interviews über seine neue Biografie. Foto: Markus Christ