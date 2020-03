Hansi Hinterseer DVD's zu gewinnen

In dem Spezial „Das Beste aus 25 Jahren“ lädt Hansi Hinterseer ein, gemeinsam mit ihm auf seine Musik-Karriere zurückzublicken.



Kitzbühel | Zusammen mit seinen Fans blättert Hansi Hinterseer in seinem Fotoalbum und stöbert in Erinnerungen an seine schönsten und bewegendsten TV-Momente. Außerdem gewährt er Einblicke in seine Tournee sowie das frühere Kitzbühel Open Air mit Fanwanderung. „Man kann eigentlich nur mit Zufriedenheit zurückschauen auf diese Jahre, die ich nun schon als Sänger und mit der Musik unterwegs sein darf. Das ist eine Zeit, die unvergesslich ist. Und es macht mir nach wie vor Riesenspaß“, erklärt Hinterseer.



Mit gleich zwei Karriere-Gipfeln ist Hansi Hinterseer eine Marke für sich. Als Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf, mit einer WM-Silber-Medaille, sechs Weltcup-Siegen und als Profi-Weltmeister zählte er zu den besten Skifahrern seiner Zeit. Ende der 80er verabschiedete er sich aus dem Profi-Sport und tauschte 1994 Brettln und Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik. DVD-Hülle: Telamo

Die DVD „25 Jahre - Ich halt zu euch“ von Hansi Hinterseer wurde am 13. März veröffentlicht.

Hansi Hinterseer blickt auf seiner neuen DVD auf die letzten 25 Jahre zurück. Gewinnen Sie eine DVD und schreiben Sie uns warum gerade Sie die DVD gewinnen sollten. Die DVDs werden am Freitag, 27. März um 16.00 Uhr verlost.*

Mail an: online@kitzanzeiger.at Betreff: DVD Hansi Hinterseer. Wir drücken Ihnen die Daumen!

*Gewinn kann nicht in Bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.