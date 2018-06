Handwerk trifft auf Literatur

Das gegenseitige Interesse an ihren Arbeiten und ihre Freundschaft veranlassten Autorin Bettina Reiter und Schmuckdesignerin Heidi Hain zur gemeinsamen Ausstellung. Vor kurzem fand in der Dorfgalerie in Fieberbrunn die Vernissage statt.



Fieberbrunn | Schmuckdesignerin Heidi Hain überließ als Frau mit den geschickten Fingern die Begrüßung sehr gerne ihrer Freundin Bettina Reiter: „Sie ist die Frau der ausdrucksstarken Worte.“ In Sachen Kreativität liegen die beiden Künstlerinnen auf einer Wellenlänge. Heidi Hain ist die erste Adresse für individuelle Geschenkideen und kreativen Silberschmuck mit persönlicher Note. Bettina Reiter begeistert ihre vor allem weiblichen Leserinnen mit historischen Romanen und seit neuestem mit einer Liebesgeschichte. Die Gestaltung des Buchcovers für den Roman „St. Agnes“ ist eine weitere Gemeinschaftsarbeit von Heidi und Bettina.



Noch bis 3. Juli sind eine Auswahl an Romanen und Bildern von Bettina Reiter sowie Silberschmuckstücke und einzigartige Deko- und Geschenkideen von Heidi Hain in der Dorfgalerie Fieberbrunn zu bestaunen und auch käuflich zu erwerben.



Öffnungszeiten: freitags 18 bis 21 Uhr. 29. Juni Workshop Silberschmuck, 3. Juli Finissage. Anmeldungen-Workshops unter 0664 1728023. rw

Bild: Buchautorin Bettina Reiter und Schmuckdesignerin Heidi Hain (re.) eröffneten ihre gemeinsame Ausstellung in der Dorfgalerie Fieberbrunn. Foto: Wörgötter