Gymnasium öffnete seine Türen

Die jungen Besucher und ihre Eltern erhielten Einblick in den Unterricht am Gymnasium und konnten an vielen Stationen auch selbst mitmachen.



St. Johann | Am vergangenen Samstag war im Schulhaus des Gymnasiums wahrscheinlich so viel los wie an keinem anderen Tag des Jahres. So bespielten die Schüler des Musikzweigs das Gebäude mit vielfältigen Einblicken ihres Musikunterrichts (Chor, Ensembles, Tanz, Schulband). Die großen Sporthallen boten den jüngsten Gästen Raum zum Toben und Ausprobieren. Sprachen Pop-ups, also etwa das Vortragen von kurzen Gedichten oder Mini-Quizshows, vermittelten die sprachlichen Ausbildungsmöglichkeiten am Gymnasium.



Die naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer zeigten einmal mehr in ihren Shows, wie viel Sprengkraft und Spannung in ihnen steckt, und luden auch zum Forschen ein. Zusätzlich waren alle Gäste dazu eingeladen, ihre Stimme für den aktuell laufenden Zeichenwettbewerb abzugeben, der die Talente der Unterstufe vor den Vorhang holte. Der Fokus der Infoveranstaltungen lag auf den Neuerungen für das nächste Schuljahr, so etwa auf den neu entwickelten Schulprofilen und dem Unterrichtskonzept in Doppelstunden. Um die Informationen auch besprechen und verarbeiten zu können, luden Schülerzu Kaffee und Kuchen. Der Erlös geht an einen guten Zweck. KA

Bild: Die Schulband spielte auf den Stufen auf. Foto: Gymnasium