Gut für die Umwelt und die Region

Seit November 2023 setzt der Tourismusverband Hohe Salve einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in den Gemeinden Hopfgarten und Itter.



Hopfgarten, Itter | Viele Projekte wurden in den teilnehmenden Gemeinden bereits umgesetzt. Begleitet wurde das Projekt Nachhaltigkeitskoordinator vom Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen.



Hopfgartens Bgm. Paul Sieberer berichtete von der Umstellung von Gas auf Biowärme im Gemeindeamt und über den Ausstieg aus Öl im anliegenden Raiffeisengebäude. Das neu eingeführte Energiemonitoring im Sozialzentrum Hopfgarten-Itter stellt die Grundlage für eine klimafreundliche Gesundheitseinrichtung dar. Viel diskutiert wurde auch bei den drei abgehaltenen Energiestammtischen. Neben der Information zu erneuerbaren Energieträgern und Energieeffizienz gab es auch die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Auch Maßnahmen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, wie der Einsatz von hochkonzentrierten Reinigungsmitteln zur Reduzierung des Warentransports, tragen zur Nachhaltigkeit bei.



Spielerische Aktionen

Aktionen in Kindergärten und Schulen, wie das Erzeugen von Strom durch Fahrradfahren, fördern das Bewusstsein der jüngsten Generation. Die Bemühungen der Volksschulen Itter und Hopfgarten wurden sogar im Rahmen der Europäischen Mobilitätswochen 2023 in der Kategorie „innovative Aktionen“ ausgezeichnet.



Die angelegten Biodiversitätswiesen und Saatgutbibliotheken unterstützen die Insektenfreundlichkeit und Pflanzenaufzucht.



Michael Kirchmair, Nachhaltigkeitskoordinator, hob den Einsatz von E-Lastenfahrrädern und die Einführung eines digitalen Ausleihsystems für das Klimaticket Tirol hervor.



Stefan Astner, Geschäftsführer der Ferienregion Hohe Salve, betont die zukünftige Zusammenarbeit der sieben Gemeinden seiner Region zur Klima- und Energiemodellregion (KEM). Durch die enge Zusammenarbeit der Gemeinden und die Unterstützung durch den Tourismusverband, wird die Region Hohe Salve zu einem Vorbild für Nachhaltigkeit. KA

Bild: Zogen Bilanz: Nachhaltigkeitskoordinator Michael Kirchmair, Itters Bgm. Roman Thaler, die Geschäftsführerin des Regionalmanagements Kitzbüheler Alpen, Elfriede Klingler, Hopfgartens Bgm. Paul Sieberer sowie Stefan Astner, Geschäftsführer TVB Hohe Salve (v.l.). Foto: TVB Hohe Salve