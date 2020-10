Grüne fordern Radweg

Mit einer Demonstration machten die Grünen vergangenen Samstag auf eine Gefahrenstelle für Radfahrer im Brixental aufmerksam. Sie fordern in Hopfgarten zwischen dem Haus „Schöneck“ und der Einfahrt ins Windautal einen Radweg.



Hopfgarten | „Jeder, der diese sehr gefährliche Stelle kennt, weiß, dass hier schon lange ein Radweg überfällig ist“, sagt Grüne-Bezirkssprecher Matthias Schroll. Die Gefahrenstellen zwischen dem Haus „Schöneck“ und der Einfahrt ins Windautal müssen alle Radler, die sich auf dem Weg von Wörgl nach Kitzbühel befinden oder in das wunderschöne und beliebte Naherholungsgebiet Windautal wollen, befahren. „Für eine Tourismusregion wie das Brixental ist dies schlicht nicht akzeptabel“, heißt es seitens der Grünen.

„Wir hatten im Monat August mehr als 20.000 Radfahrten in die Windau, dabei können an der Zählstelle die neuen Carbon-Räder technisch noch gar nicht in der Zählung erfasst werden. An den stark frequentierten Tagen an den Wochenenden passieren weit mehr als 1.000 Radfahrerinnen und Radfahrer diese so unübersichtliche Stelle. Ein Wunder, dass noch nichts passiert ist“, schildert Andreas Höck, Grüne-Gemeinderat in Hopfgarten, die Situation.

Konzept für Radweg ist bereits vorhanden

Positiv ist, dass es für den Radweg bzw. die Entschärfung bereits ein fertiges Konzept gibt. Darüber hinaus wäre es auch schon finanziert. Nicht zu vergessen sind auch die sehr hohen Fördermittel für Radwege seitens des Landes Tirol und des Bundes. Woran scheitert es dann? Es gibt einen Grundeigentümer, der seine Forderungen laufend verändert, und somit trotz Konzept und Finanzierung der Lösung des Problems im Wege steht. Seitens der Gemeindeführung gab es bereits eine Reihe von Verhandlungen, die aber bisher am Widerstand des Grundeigentümers gescheitert sind. „Man muss immer sehr genau öffentliches Interesse mit privatem Interesse abwägen. In diesem Fall überwiegt das öffentliche Interesse und entsprechend ist eine Lösung für den Radweg vorzubereiten und umzusetzen“, findet Höck.

Wenn diese Lücke geschlossen wird, dann haben wir einen super Radweg zwischen den zwei Städten Wörgl und Kitzbühel und ins Windautal. Das ist das Ziel. „Für uns ist wichtig, dass wir ein funktionierendes, zusammenhängendes und gefahrloses Netz von Radwegen im Bezirk haben, um den Ansprüchen der vielen Freizeit-Radlerinnen und Radler sowie der modernen Mobilität gerecht zu werden“, sagt Schroll. Elisabeth M. Pöll

Bild: „Hier fehlt ein Radweg“ – die Grünen machten am Samstag auf eine Gefahrenstelle für Radfahrer in Hopfgarten aufmerksam. Foto: Die Grünen