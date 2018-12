Großräumiger Stromausfall

Im Bezirkskrankenhaus St. Johann kam es am 5. Dezember am späten Nachmittag zu einem großräumigen Stromausfall. Bei Bauarbeiten wurde ein technischer Defekt verursacht, bei dem ein Teil der Stromversorgung unterbrochen wurde. In den Nachtstunden konnte der Schaden behoben werden.

St. Johann | Da eine Hauptleitung unterbrochen wurde, waren umfangreiche Arbeiten notwendig, um die Stromversorgung für das Krankenhaus und die angrenzenden Gebäude wieder herzustellen. Neben 40 externen und internen Technikern waren auch die Feuerwehren Ellmau, St. Johann und Kirchdorf unterstützend im Einsatz. Nach Mitternacht konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden, ab 3.15 Uhr war das Krankenhaus wieder online und alle Einrichtungen waren vollständig in Betrieb.

Für das BKH bedeutete dieser Zwischenfall das Umsetzen vielfach geübter Abläufe: Der Notfall-Maßnahmenplan wurde sofort eingeleitet, ein Krisenstab tagte laufend, um die erforderlichen Schritte zu koordinieren. Verwaltungsdirektor Thomas Pollak: „Dank der guten Zusammenarbeit von externen und internen Kräften konnte diese schwierige Situation schließlich bestens bewältigt werden.”

Von medizinischer Seite war die Versorgung der Patienten zu jeder Zeit gesichert, betont der ärztliche Direktor Prim. Dr. Norbert Kaiser: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch während der Nachtstunden hervorragende Arbeit geleistet, sodass wieder alle Abteilungen, alle Stationen und auch der OP-Bereich wie gewohnt in Betrieb gehen konnten. Besonders erfreulich war auch die gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Krankenhäusern, die sofort bereit waren, das BKH St. Johann zu unterstützen.“

Die schwierige Situation am BKH St. Johann, die aufgrund des Stromausfalls entstand, konnte durch die gute Zusammenarbeit von internen und externen Kräften bestens bewältigt werden. Foto: Einsatzreport Tirol