Großes Lob von Anton Mattle

Am vergangenen Montag war Tirols Landeshauptmann Anton Mattle im Zuge seiner Tour durch den Bezirk Kitzbühel auch in St. Ulrich zu Gast.



St. Ulrich | Auf der neu errichteten Seebühne hat Anton Mattle Vertreter der Gemeinde rund um Bürgermeister Martin Mitterer das Zertifikat „Lokale Agenda 21“ überreicht. Der Preis wird vom Land Tirol an Gemeinden verliehen, die ein offizielles Bekenntnis zur Lokalen Agenda 21 und somit zu besonderen Nachhaltigkeitszielen in den Bereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur sowie zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen ablegen.



Auszeichnung für Raumordnungskonzept

Die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee hat sich in ihrem gemeinsam mit Prozessbegleiter Peter Swozilek erarbeiteten Leitbild der Gemeinde für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 2033 diesen Nachhaltigkeitszielen gewidmet und wird dafür von Seiten des Landes ausgezeichnet.



Ort wird im Einklang mit Natur weiterentwickelt

St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer bedankte sich bei Landeshauptmann Mattle für die Auszeichnung: „Uns ist es wichtig, unsere Gemeinde nachhaltig und im Einklang mit unserer Umwelt weiterzuentwickeln. Das ist die Basis für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg und garantiert, dass wir niemanden zurücklassen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Bemühungen auch von Seiten des Landes Tirol anerkannt werden.“



Bei der Erstellung des Leitbilds hat die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee auch auf eine starke Einbindung der St. Ulricher Bevölkerung gesetzt: Im Zuge der „Zukunftswerkstatt 2033“ haben zahlreiche interessierte St. Ulricher gemeinsam über die Ausrichtung ihrer Gemeinde diskutiert und Ideen zur Weiterentwicklung vorgeschlagen.



Mattle von neuer Seebühne beeindruckt

Das überreichte Preisgeld von € 5.000.- wird in die Infrastruktur am und rund um den Pillersee investiert. Großes Lob gab es von Seiten des Landeshauptmanns für die erst im Mai eingeweihte neue Seebühne, auf der die Zertifikatsübergabe stattfand. Projekte wie diese würden den Kulturstandort Tirol stärken und seien deshalb über die Gemeindegrenzen hinaus bedeutend, so Mattle über das neue Wahrzeichen in der Gemeinde St. Ulrich. Nach seinem Besuch am Pillersee ging es für den Landeshauptmann noch weiter zur Firma Nothegger Massiv im Ortsteil Strass, wo er gemeinsam mit Anton und Victoria Nothegger sowie Bürgermeister Martin Mitterer das neue Betriebsareal samt leistungsstarker Photovoltaikanlage besichtigte. fp

Bild: GV Klaus Pirnbacher, Bürgermeister Martin Mitterer, GR Manfred Bacher, Vizebürgermeisterin Kathi Würtl, GR Christoph Pirnbacher, Landeshauptmann Anton Mattle, Amtsleiter Christoph Wörgötter, Prozessbegleiter Peter Swozilek, Balbina Zikesch (Agenda 21), v.l.n.r. Foto: Florian Pirnbacher