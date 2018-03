Großes Kinder-Skirennen - Startplatzverlosung!

Sportbegeisterte Kids dürfen beim legendären Fireball in Kitzbühel am 10. März 2018 ihr Können unter Beweis stellen

In Kitzbühel werden nicht nur Sportlegenden geschrieben! Ian Fleming, der Schöpfer des wohl berühmtesten Geheimagenten weltweit, hat einige Jahre in der Gamsstadt verbracht. Vom 8. bis 11. März verwandelt sich Kitzbühel daher zu einem unvergesslichen James-Bond-Abenteuer, an dem auch skibegeisterte Kids teilnehmen dürfen. Im Anschluss an den XXL Riesenslalom am 10. März lädt HiPP exklusiv 5 Kinder zur Teilnahme am großen Kinderskirennen ein, bei dem Buben und Mädchen aus allen Ländern um die Wette fahren.

Treffpunkt für alle teilnehmenden Kinder ist am 10.3.2018 um 12.30 Uhr beim Alpenhaus auf dem Horn in Kitzbühel, für eine komplette Kinderbetreuung ist gesorgt. Probiert euer Glück und seid dabei, wenn Kitzbühel Kopf steht!

Teilnahme an der Verlosung von 5 Startplätzen im Wert von 50 Euro beim großen Kinderskirennen: -> GEWINNSPIEL