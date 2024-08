Großes Feuerwerk des Tanzes

Die vergangenen Wochen stand St. Johann wieder im Fokus der Tanzwelt. Beim „Dance Alps Festival“ sorgte die Events mit hochkarätigen Dozenten und Tänzern aus aller Welt für Begeisterung.

St. Johann | „Hinter uns liegt das bisher umfangreichste Festival. Wir sind qualitativ am Gipfel angekommen“ – die Bilanz Beate Stibig-Nikkanens fällt nach Ende des „Dance Alps Festivals“ mehr als positiv auf. Die Tanzikone, die das Festival gegründet hat, hat die Leitung ihrem Sohn Timo Nikkanen übergeben, ist aber noch mit viel Herzblut bei der Sache. Gemeinsam mit Vladislav Koltov und Karin Moosbrugger haben sie ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Yoga, Ballett, Pilates, Funky Jazz, Zumba, Afro und noch vieles mehr stand auf dem Festival-Programm. Über 900 Anmeldungen konnten die Veranstalter verbuchen. Tänzer aus 19 Nationen nahmen teil.

Auch heuer war das Festival von Gratis-Aufführungen – etwa bei „Dancing the Hotels“ – geprägt, zwei Mal wurde bei „Lang & Klang“ auf der Straße getanzt.

„Für uns war es eine besondere Wertschätzung, dass wir die Botschafterin aus Tansania in St. Johann begrüßen durfte“, betont Stibig-Nikkanen. Dass das Festival in und um St. Johann auch bei den Unternehmern so anerkannt ist, wie die Liste der Sponsoren zeigt, freut sie ganz besonders.

Ohne enorme Eigenleistung würde es jedoch nicht funktionieren, betont sie. Eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl ist daher eines der großen Ziele – dafür „würden wir uns mehr Subventionen wünschen“, so Beate Stibig-Nikkanen. mak

Bild: Unterschiedliche Tanzstile waren auch heuer beim „Dance Alps Festival“ zu sehen. Foto: Klausner