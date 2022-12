Großes Charitykonzert

Im wunderschönen Ambiente der Dekanatskirche Brixen kann heuer wieder das Benefizkonzert des Rotaryclubs Wörgl-Brixental stattfinden.



Brixen | Die Gruppe „Brennholz“, unterstützt von der Sängerin Gail Anderson wird stimmungsvoll auf die Zeit eingehen, aber nicht mit den typischen Weihnachtsliedern. Unter anderem kommen „Amazing grace“, „Take my Breath away“, „Piazza grande“ und „Imagine“ zur Aufführung. Termin für dieses Konzert ist der Samstag, 28. Dezember, Beginn ist um 20 Uhr.



Bereits um 19 Uhr sind die Brixner Bläser vor der Kirche zu hören und die Mitglieder des Rotaryclubs Wörgl-Brixental schenken im Pfarrhof Glühwein und Punsch aus. Der Erlös dieses Abends kommt zur Gänze in Not geratenen Bürgern im Brixental zugute.

In den Sparkassen und den TVB-Büros in Kirchberg, Brixen und Westendorf sowie bei den Mitgliedern des RC Wörgl-Brixental sind ab sofort Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 15 Euro erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse um 18 Euro. be

Bild: Die Gruppe „Brennholz“ verfügt über ein breites Repertoire an wunderbaren Liedern. Gail Andersons Stimmkraft sorgt für ein besonderes Klangerlebnis. Foto: Brennholz; Fabricia Costa.