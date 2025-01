Große Vielfalt an den Mittelschulen

„Alle Kinder an unserer Schule liegen uns am Herzen!“ Das ist das Motto der beiden engagierten Schulteams und ihrer Direktoren Martin Kofler (Mittelschule 1) und Klaus Wechselberger (Mittelschule 2).



St. Johann | Bei einem Informationsabend für die Eltern von Volksschülern (4. Klasse) präsentierten die Verantwortlichen der St. Johanner Mittelschulen humorvoll ihre zwei Bildungseinrichtungen. Mit insgesamt 30 Klassen, 642 Schülern, 87 Lehrern, elf Schulassistenten sowie einer Freizeitpädagogin zählen die St. Johanner zu den größten Mittelschulen in ganz Tirol.



Stärken entdecken und für das Leben lernen

Vorzeigeprojekte in St. Johann sind die Schwerpunktklassen MUSIK (gezielte Förderung und spezielle Aufführungen) und MINT (praxisorientierter Unterricht mit Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen Fächern) sowie eine Ganztagsbetreuung. Um die Stärken jedes Einzelnen zu entdecken, gibt es ein großes Angebot an unverbindlichen Übungen (Fremdsprachen, Ballspiele, Chorgesang sowie Theater) und zahlreiche Wahlpflichtfächer in der 3. und 4. Klasse. Bewegung und Sport sind ebenfalls sehr wichtig, und wohl einzigartig ist die Langlaufloipe direkt vor der Schultür, sogar mit hauseigener Ausrüstung.



Schulische Highlights und tolle Bibliothek

Zusätzlich zum normalen Unterricht (mit dem gleichen Lehrplan wie am Gymnasium) bieten die Mittelschulen spezielle Projekte (Musicals, Krippenausstellung, Klima/Energie, Sicherheit, Soziales), eine gut sortierte Bibliothek, gesunde Jause und schulische Highlights (Sommer- und Wintersportwochen, Schulfahrten) an. Weitere Schwerpunkte sind die gezielte Berufsorientierung, die Schülerberatung, eine gelebte Inklusion und der leistungsdifferenzierte Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik mit zwei Lehrpersonen in der Klasse.



Stolz wurde auch auf die moderne Ausstattung aller Unterrichtsräume hingewiesen. „Die Sprengelgemeinden St. Johann, Oberndorf, Going, Ellmau, Kirchdorf und Waidring unterstützen uns gerne, denn die Bildung ist ihnen sehr wichtig“, erklärten die Schulleiter Klaus Wechselberger und Martin Kofler. Dank moderner Technik und durch die individuelle pädagogische Betreuung können die vielfältigen Begabungen der Jugendlichen noch gezielter gefördert werden. gs