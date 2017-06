Große Terrasse für Senioren

Allen Grund zur Freude haben die Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes in Hopfgarten.



Hopfgarten | Aufgrund der Hanglage des Heimes war es bisher nur schwer möglich, an die frische Luft zu kommen. Ein langgehegter Wunsch des Pflegepersonals war daher die Errichtung einer Terrasse im zweiten Obergeschoss.



Nach Gesprächen mit Bürgermeister Paul Sieberer wurde der erste Schritt im Herbst gesetzt. Die Mitarbeiter der Gemeinde fertigten eine neue Terrasse in 2,5 Wochen langer Bauzeit an. Bei der Gestaltung brachten sich die Mitglieder der örtlichen Landjugend ein. Anstatt einen Spendengutschein zu überreichen, nahm die Dorfjugend im Frühjahr Hammer und Nägel in die Hand und fertigte rollstuhlgerechte Tische sowie spezielle Bänke an. Außerdem ist noch Platz für einen Hühnerstall, den die Landjugend spendierte. Zwischenzeitlich musste der laut krähende Hahn jedoch wieder ausziehen, ersetzt wurde er durch einen Hasen. Seitdem gibt es für den Zwerghasen viele Streicheleinheiten von den Bewohnern.



Begeistert über die neue Terrasse zeigen sich auch Heimleiter Michael Manzl und Pflegedienstleiterin Christina Hofer. „An sonnigen Tagen sieht man den Bewohnern die Freude auf der Terrasse an. Die Tiere sind eine weitere Abwechlsung zum Heimalltag“, freut sich Hofer.

Vor Kurzem fand die feierliche Übergabe bei Kaffee und Kuchen auf der neuen Freifläche statt. Nicht fehlen durfte dabei auch die musikalische Unterhaltung, die die Landjugend organisierte.

Bild: Die Mitglieder der Landjugend freuen sich mit Heimleiter Michael Manzl (l.), Bgm. Paul Sieberer (r.) und Pflegedienstleiterin Christina Hofer (r.u.) über das fertiggestellte Projekt. Foto: Josef Unterer